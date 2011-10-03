به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح ستاد اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران با بیان اینکه 15 درصد جمعیت کشور در تهران ساکن هستند گفت: ما استان تهران را به دوقسمت شهر تهران و شهرستانهای تهران تقسیم کرده و شهر تهران را به پنج ناحیه و هر منطقه تهران را به عنوان یک شهرستان دیده ایم تا عملیات سرشماری دقیق تر و نظارتها بهتر انجام شود.

وی افزود: در سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران 19 هزار و 800 نیروی اجرایی فعالیت می کنند که 15 هزار و 400 نفر از آنها ماموران سرشماری هستند.

وی زمان سرشماری را از 8 صبح تا 18 عصر اعلام کرد و افزود: برای خانوارهایی که نسبت به ماموران آمار شبهه دارند سامانه پیامکی ایجاد شده تا با ارسال کدشناسایی مامور نسبت به صحت ماموران اطمینان حاصل کنند که به زودی این سامانه اعلام می شود.