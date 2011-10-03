حج متفاوت و تاریخی

صبح امروز دوشنبه - حوالی ساعت 8 صبح - انتهای خیابان فلسطین مملو از کارگزاران و دست‌اندرکاران حج بود که برای دیدار با مقام معظم رهبری لحظه شماری می‌کردند. امروز از تمام استانها و شهرهای ایران برای دیدار با حضرت آقا آمده بودند تا به توصیه‌های امسال ایشان گوش فرا دهند.

زمان دیدار ساعت 10 صبح است و مقام معظم رهبری راس این ساعت وارد حسینه امام خمینی (ره) می‌شوند و همه و همه تکبیر گویان به استقبال وی می‌روند. فرقی نمی‌کند؛ پیر و جوان، زنان و مردان، کرد و فارس و ترک و ... با شعارهای خاصی از ولایت و رهبری می‌گویند.

در ادامه پس از تلاوت آیاتی از سوره حج و سخنرانی نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت نوبت به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر فرزانه انقلاب می‌رسد تا توصیه‌هایشان را درباره حج امسال مطرح کنند.

بیداری اسلامی فضای امسال گردهمایی بزرگ حج را متفاوت از سالهای قبل کرده است و قطعا یکپارچگی امت اسلامی در مقابل توطئه‌های استکبار، پیامهای جدیدی به جهانیان مخابره خواهد کرد. حضرت آقا نیز در این دیدار به این مسئله اشاره کردند و خواستار یکپارچگی امت اسلامی در واقع بین المللی و اسلامی حج شدند.

با بازارگردی مخالفم نه سوغات

سوغات معنوی به جای سوغات مادی نیز همواره به زائران حج تمتع توصیه می‌شود. چه خوب است زائران ایرانی پیش از عزیمت به این سفر معنوی، هدیه یا سوغات سفر را تهیه و خریداری کنند و پس از بازگشت آن را به عنوان هدیه سفر که خیلی خوب هم است، به دوستان، آشنایان و وابستگان خود تقدیم کنند.

در این میان، همواره در عربستان با برخی کمپانی‌ها قرارداد می‌بندند که با تولید کالای بی کیفیت و با قیمت ارزان به زائران بفروشند اما به زئران توصیه می شود که از خرید این نوع کالاها خودداری کنند و در یک کلام، "ایرانی کالای وطنی بخر".

بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب نیز به این موضوع اختصاص داشت و ایشان گفتند: بنده مخالف سوغات نیستم بلکه مخالف بازارگردی هستم. حضرت آقا این موضوع را از جا نماز که مقدس ترین است، مثال زدند و اشاره کردند: برخی افراد در اقدامی پسندیده سوغات خود را قبل از سفر حج، از بازار داخل و کالاهای خوب و با کیفیت ایرانی تهیه می کنند تا بتوانند در ایام حج بیشترین بهره مندی معنوی را از این فرصت کم نظیر داشته باشند. به عنوان مثال، جانمازی که در سنندج و کردستان تولید می‌شود بسیار باکیفیت تر از سایر کشورهای دیگر است.

گلایه داشتند، گلایه داشتند، گلایه‌ها داشتند...

در ادامه دیدار کارگزاران و دست‌اندارکاران حج با مقام معظم رهبری بحث فساد بزرگ اخیر بانکی مطرح شد که حضرت آقا در این باره گلایه داشتند، گلایه داشتند و گلایه‌ها داشتند. گلایه داشتند از عمل نکردن به فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که دوم اردیبهشت 1380 به سران سه قوه ابلاغ شد. گلایه داشتند از اینکه برخی‌ها در ابتدا فقط از این موضوع استقبال کردند و در عمل، به آن توصیه‌ها توجه نکردند که در نهایت منجر به رخ دادن فساد بزرگ اخیر بانکی شد. حضرت آقا البته اطمینان دادند که هر سه قوه در تلاش هستند تا با فساد اخیر مقابله کنند.

در این میان، وظیفه رسانه‌ای تاکنون حکم می‌کرده است تا برای آگاهی مردم و افکار عمومی، اطلاع رسانی شود اما دیگر نباید رسانه‌ها این قضیه را کش دهند و جنجال و هیاهوی بیش از حد هم به مصلحت نیست. از این پس نوبت مسئولان قوه قضائیه است تا نگذارند موضوع از مسیر اصلی خود خارج شود. قطعا مسئولان قوه قضائیه هم به مردم قول می‌دهند که در این میدان و آزمون بزرگ ملی، با هر مقام و مسئولی، در هر جایگاه و سمتی برخورد قانونی کرده و دست خائنان به بیت المال را قطع کنند.

رهبر معظم انقلاب در این باره اشاره کردند: "رسانه ها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند، بلکه باید به مسئولان اجازه دهند تا عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را پیگیری و بررسی کنند. ادامه هیاهو و جنجال، به‌خصوص اگر عده ای به‌دنبال استفاده های دیگر از این مسائل باشند، به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند. مردم بدانند که مسئولان، این ماجرا را تا آخر پیگیری خواهند کرد و دستهای خائن قطع خواهد شد. مسئولان قضایی هم ضمن پیگیری قوی، دقیق و عاقلانه قضیه و اطلاع رسانی مناسب به مردم باید دستهای خائن را قطع کنند."

با پایان سخنان مهم رهبر معظم انقلاب درباره فساد بزرگ بانکی و مقابله همه جانبه با این موضوع و اینکه دستگاه قضایی نباید به افراد بدکار، خرابکار و مفسد ترحم کند، حاضران در حسینیه امام خمینی (ره) تکبیرگویان به استقبال سخنان حضرت آقا رفتند. ساعت 11 صبح است و کارگزاران و دست‌اندارکاران حج حسینیه امام خمینی (ره) را ترک می‌کنند.

* مجتبی قمری وفا