بهره برداری از کلینیک دندانپزشکی ورزشکاران در رشت

محمد حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای تکمیل بخش های دیگر این کلینیک دندانپزشکی 100 میلیون ریال دیگر نیاز است.

وی همچنین با بیان اینکه هیئت پزشکی ورزشی گیلان ارائه خدمات گسترده و مطلوب به جامعه ورزش استان را با همه توان در دستور کار خود دارد، ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون خدمات مختلفی از جمله صدور گواهی سلامت و خدمات تخصصی پزشکی نظیر ارتوپدی، داخلی، تغذیه، گوش حلق و بینی، اطفال، درد و پوست در مرکز درمانی هیئت پزشکی گیلان در رشت به ورزشکاران استان ارائه می شود.

درخشش بانوان گیلانی در رقابتهای کونگ فو

بانوان گیلانی قهرمان سومین دوره رقابت های کونگ فوی جوانان ایران شدند، در پایان این مسابقات تیم هیئت کونگ فوی بانوان گیلان با 23 امتیاز قهرمان شد، تیم های شیراز وآذربایجان شرقی به مقام های دوم وسوم رسیدند.

درسومین دوره رقابت های کونگ فوی بانوان جوان ایران 207 کونگ فوکا در قالب 23 تیم دو روز در اصفهان با هم رقابت کردند، نفرات برتر این مسابقات به اردوی انتخابی تیم ملی ایران دعوت می شوند.

راهیابی بانوان گیلانی در رقابتهای والیبال

بانوان گیلانی به مرحله نیمه پایانی رقابت های والیبال روستایی وعشایری بانوان ایران راه یافتند.



در پایان مرحله یک هشتم پایانی این مسابقات که با حضور هشت تیم سه روز در شاهرود سمنان برگزار شد، تیم هیئت روستایی وعشایری بانوان گیلان در گروه نخست با پنج برد قهرمان شد و به همراه نماینده مازندران به مرحله نیمه پایانی صعود کرد تا با دوتیم برتر گروه دوم رقابت کند.