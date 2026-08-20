اعلام برنامه های شهرداری تهران برای بانوان و خانواده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، با اشاره به جمعیت ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفری تهران، گفت: تلاش میکنیم ظرفیت مراکز ورزشی و رفاهی شهرداری را به شکل گستردهتر و هدفمندتر در اختیار بانوان قرار دهیم.
وی با اشاره به زیرساختهای موجود در مناطق مختلف تهران افزود: زیرساختهای بانوان در سطح شهر تهران در همه مناطق وجود دارد و بخشی از این مراکز نیز از طریق بهرهبرداران تخصصی اداره میشوند.
اردبیلی گفت: در یکی از این مجموعهها ۲۳ ساختمان و فضای بهرهبرداری وجود دارد و با حضور ۲۳ بهرهبردار میتوان خدمات متنوع و تخصصی را در اختیار شهروندان قرار داد. این مدل میتواند زمینه ارائه خدمات تخصصی و شکلگیری یک مدل اقتصادی پایدار برای ادامه فعالیت مجموعهها را فراهم کند.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از امکان تعریف بستههای حمایتی برای گروههای مختلف خبر داد و اظهار کرد: میتوان با تعریف پروژههای مشخص، بخشی از هزینه خدمات را جبران کرد تا بهرهبرداران بتوانند خدمات رایگان یا تخفیفدار را تا سقف مشخص به افراد مشمول ارائه دهند.
اردبیلی همچنین درباره ظرفیتهای رفاهی کارکنان شهرداری گفت: کارتهای رفاهی و ورزشی کارکنان شهرداری هر سال شارژ میشود و مبلغ آن حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان است و کارکنان میتوانند از این ظرفیت برای استفاده از استخر و فضاهای ورزشی بهره ببرند. این الگو در برخی مجموعهها نیز با قراردادهای همکاری اجرا شده است.
وی افزود: میتوان از ظرفیت این مدلها برای افزایش بهرهمندی بانوان و خانوادههای آنان از خدمات ورزشی و رفاهی استفاده کرد و مدلهای تخفیف و خدمات رایگان را نیز مورد بررسی قرار داد.
اردبیلی از تدوین بهای خدمات جدید با همکاری مجموعههای مرتبط خبر داد و گفت: تلاش میکنیم ضمن هماهنگی با بهرهبرداران، امکان استفاده عمومیتر و گستردهتر شهروندان از مراکز را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: توسعه ساعات فعالیت مراکز تا ساعت ۷ و ۸ شب میتواند زمینه استفاده بیشتر بانوان شاغل و دانشجویان از ظرفیتهای ورزشی و رفاهی را فراهم کند.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین با اشاره به برنامهریزی برای معرفی جامع ظرفیتهای ورزشی گفت: فهرستی از مراکز و فضاهای ورزشی متنوع شهرداری و همچنین ظرفیتهای بخش بانوان سازمان ورزش تهیه میکنیم تا مراکزی که امکان فعالیت تا ساعات پایانی شب دارند به شهروندان معرفی شوند.
اردبیلی با اشاره به اهمیت استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی اظهار کرد: در حال طراحی سازوکاری هستیم که بانوان بتوانند از طریق تلفن همراه، مراکز و ظرفیتهای اختصاصی بانوان را شناسایی کرده و اطلاعات مربوط به محل و نحوه دسترسی به آنها را دریافت کنند.
وی افزود: در کنار کاتالوگها و روشهای اطلاعرسانی موجود، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ابزارهای جدید را نیز توسعه خواهیم داد تا دسترسی بانوان به اطلاعات خدمات و امکانات ورزشی آسانتر شود.
اردبیلی از برنامهریزی مدیریت شهری برای حمایت از اقشار کمبرخوردار و گروههای نیازمند حمایت خبر داد و گفت: با دستور شهردار تهران، برای اقشار و دهکهای پایین و گروههای نیازمند حمایت، بسته معیشتی و برنامههایی برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: قرارگاههای محلهای «ایران پیروز» نیز در این زمینه نقش دارند و یکی از این قرارگاهها بهصورت ویژه برای شناسایی مسائل و نیازهای مرتبط با این گروهها در محلات فعالیت میکند.
اردبیلی بیان کرد: امیدواریم در ماههای آینده بتوانیم در زمینه شناسایی، حمایت و توانمندسازی این گروهها گامهای مؤثری برداریم و ظرفیتهای موجود شهرداری تهران را در این مسیر به کار بگیریم.
وی همچنین موضوع مهدکودک را از دیگر محورهای مورد پیگیری مرکز زنان و خانواده عنوان کرد و گفت: موضوع مهدکودک را بهطور جدی دنبال میکنیم و در چارچوب وظایف مرکز زنان و خانواده و مسئولیتهای تعیینشده در قانون جمعیت، این موضوع در دستور کار قرار دارد.
اردبیلی افزود: در شهرداری تهران درباره مهدکودکها ابلاغیههایی صادر شده و تلاش میکنیم مهدکودکهایی با پراکندگی مناسب و معیارهای قابل قبول از نظر محتوای فرهنگی و سبک تربیتی فراهم شود تا خانوادهها بتوانند با آرامش خاطر از این خدمات استفاده کنند.
وی با اشاره به بررسی مدلهای مختلف حمایت از خانوادهها اظهار کرد: در چند نوبت موضوع ایجاد مهدکودک و همچنین ارائه کمکهزینه مهدکودک را بررسی و از کارکنان نیز نظرسنجی کردهایم تا مشخص شود کدام مدل برای خانوادهها کاربردیتر است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران خاطرنشان کرد: صرفاً ایجاد مهدکودک در محل کار پاسخگوی همه نیازهای خانوادهها نیست و باید مدلهای متنوعی برای حمایت از خانوادهها در نظر گرفته شود؛ از جمله امکان دسترسی به مهدکودک در نزدیکی محل سکونت یا محل زندگی خانواده.
اردبیلی تأکید کرد: مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از ظرفیت مجموعههای خود برای همکاری با رسانهها و شهروندان استفاده خواهد کرد و در هر زمینهای که امکان همکاری و ارائه خدمات وجود داشته باشد، در کنار آنان خواهیم بود.
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