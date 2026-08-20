به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست، کارشناسان و نمایندگان کشورهای عضو بریکس به تبادل نظر درباره پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه گردشگری پرداختند و راهکارهای تقویت همکاری‌های چندجانبه، افزایش تاب‌آوری صنعت گردشگری و توسعه پایدار این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری، به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در این کارگروه حضور داشت و دیدگاه‌های کشورمان را درباره ظرفیت‌ها و الزامات توسعه همکاری‌های گردشگری میان اعضای بریکس تشریح کرد.

وی با اشاره به تأثیرات جنگ اخیر موسوم به «جنگ رمضان» که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران آغاز شد، اظهار کرد: این رویداد بر صنعت گردشگری غرب آسیا تأثیر گذاشته و با کاهش شدید ورود گردشگر، افزایش هزینه‌های سفر و آسیب به تصویر ذهنی مقاصد و آثار فرامنطقه‌ای همراه بوده است.

شجاعی با بیان اینکه گردشگری ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه پس از رشد ابتدای سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی مواجه شده است، گفت: گردشگری داخلی همچنان فعال بوده و تنها در تعطیلات نوروز بیش از ۳۰ میلیون سفر در کشور ثبت شده است. با این حال، ظرفیت بالای جمعیتی کشورهای عضو بریکس می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سهم گردشگران این کشورها در بازار گردشگری ایران باشد.

نماینده ایران در این نشست، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران را برای درج در بیانیه پایانی ارائه کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به تسهیل روادید و افزایش پروازهای مستقیم میان کشورهای عضو بریکس، حمایت از توسعه و معرفی محصولات متنوع گردشگری از جمله گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعت‌گردی و سلامت، طراحی و اجرای رویدادهای مشترک گردشگری و برگزاری تورهای آشنایی اشاره کرد.

برگزاری برنامه‌های تبلیغاتی و ترویجی با هدف تسهیل جریان گردشگری میان کشورهای عضو بریکس، تقویت همکاری منطقه‌ای، گسترش تعاملات فرهنگی و پیشبرد صلح و امنیت پایدار در منطقه نیز از دیگر پیشنهادهای ایران در این نشست بود.

شجاعی تأکید کرد: ایران گردشگری را پلی برای گفت‌وگو، تفاهم و همکاری میان ملت‌ها می‌داند و امیدوار است با پایان هرچه سریع‌تر جنگ و استقرار صلح پایدار، صنعت گردشگری منطقه و جهان بار دیگر در مسیر رشد و رونق قرار گیرد.

بریکس؛ دروازه تازه ایران برای جذب گردشگران خارجی و گسترش بازارهای بین‌المللی سفر

‌نماینده جمهوری اسلامی ایران در کارگروه گردشگری بریکس با اشاره به جایگاه این گروه در اقتصاد و تجارت جهانی، ظرفیت جمعیتی بیش از ۳.۶ میلیارد نفر را فرصتی مهم برای توسعه بازار گردشگری ایران دانست و بر بهره‌گیری از همکاری‌های بین‌المللی برای افزایش ورود گردشگران خارجی تأکید کرد.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری، در دومین کارگروه کارشناسان گردشگری بریکس در شهر جیپور هند، ظرفیت‌های گسترده این گروه اقتصادی را برای توسعه گردشگری بین‌المللی تشریح کرد.

وی با بیان اینکه گروه بریکس یکی از مهم‌ترین ائتلاف‌های اقتصادی نوظهور جهان به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: این گروه در حال حاضر ۱۰ عضو رسمی و ۱۰ کشور شریک دارد و با سهم قابل توجهی از جمعیت، اقتصاد و تجارت جهانی، نقش مهمی در شکل‌دهی به نظم اقتصادی چندقطبی ایفا می‌کند.

شجاعی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه ۲۰۲۴، برابر با ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲، به‌طور رسمی به عضویت بریکس درآمده است. اعضای رسمی این گروه شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، ایران، امارات متحده عربی، اندونزی و نیجریه هستند و بریکس همچنین دارای ۱۰ کشور شریک است.