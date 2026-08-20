به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین علیی ظهر پنجشنبه در آیین چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلی اردبیل اظهار کرد: ولایت‌فقیه، مرکز ثقل قدرت است و دشمن از آغاز انقلاب برای نابودی‌اش وارد میدان شده است و جمهوری اسلامی با اتکا به این ولایت پیش رفته و غربی‌ها فکر می‌کنند با حذف ولی‌فقیه، نظام سقوط می‌کند.

وی افزود: آنان برای بی‌اعتبارسازی ولایت، در پی تضعیف اقتدار آن هستند. مکتب ولایت‌فقیه جامع و عملیاتی است و رهبر شهید انقلاب اسلامی یکی از برکات این مکتب بود. از نگاه او، دین یعنی خرد، منطق و انتخاب آگاهانه؛ نسلی پرورش یافت که ایمان را با عقل و بصیرت پیوند زد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل گفت: بصیرت را مایه‌ ثبات و مانع انحراف می‌دانست و معتقد بود احساسات، پشتیبان انقلاب نیست. ازاین‌رو تبیین را واجب شمرد و دستور داد مبانی اسلام را ژرف در جامعه بگسترانند.

حجت الاسلام علیی تأکید کرد: هر پیروزی امروز در تقابل حق و باطل، مرهون شهید رهبر است و در فتنه‌ی ۸۸، زیر بار ابطال انتخابات نرفت. امیدآفرینی، ویژگی همیشگی‌اش بود و نظام را به جایی رساند که فروپاشی‌اش حتی در ذهن دشمن نگنجد.

وی آمادگی نیروهای مسلح را ستود و گفت: پاسخ قاطع در جنگ رمضان، هیمنه پوشالی آمریکا را در هم شکست.