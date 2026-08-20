طلای هوش مصنوعی بعد از ۳ دوره انتظار به ایران رسید

سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نتایج المپیاد هوش مصنوعی توضیحاتی داد و گفت: در مورد هوش مصنوعی، امسال تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی کشور برای سومین بار در المپیاد جهانی شرکت کرد. ما در دو دوره قبلی توانسته بودیم در مجموع دو مدال نقره و شش مدال برنز کسب کنیم و کسب مدال طلای المپیاد جهانی به یک تابو و سد برای دانشآموزان ما تبدیل شده بود.
وی افزود: متأسفانه تنشهایی که کشور ما در سال گذشته با آن مواجه شد، آسیب جدی به بچههای ما زد. این تنشها باعث شد نتوانیم بسیاری از کلاسهایی را که بچهها به آن نیاز داشتند، به صورت عملی و حضوری برگزار کنیم. همچنین در باشگاه، بسیاری از آزمونهایی که باید در شرایط آزمونی شبیهساز المپیاد جهانی برگزار میشد، به دلیل اینکه عملاً امکان جمع کردن بچهها وجود نداشت، برگزار نشد.
حسینی ادامه داد: در کنار این موضوع، مسئله قطعی اینترنت نیز بچههای ما را با چالش جدی مواجه کرد؛ چراکه منابع قالب آزمون و بسیاری از منابع مورد نیاز آنها در دسترس جهانی است و بچهها نیاز دارند به منابع روز و بهلحظه دنیا دسترسی داشته باشند.
وی اظهار کرد: حمله دشمن به زیرساخت هوش مصنوعی دانشگاه شریف که یکی از زیرساختهای ملی کشور نیز بود، باعث شد دسترسی بچههای ما به بسیاری از دادههایی که در آنجا داشتند و بسیاری از کارهایشان، بهویژه امور مربوط به پردازش در حوزه هوش مصنوعی، از بین برود و همین مسئله ضربه جدی به تیم ما زد.
حسینی گفت: با وجود همه این چالشها، اتفاقاتی که افتاد و حتی دلسردیها و ناامیدیهایی که در مقاطعی شکل گرفت، بچهها عزم خود را جزم کردند و مصممتر شدند که به هر شکل ممکن امسال تلاش کنند و اجازه ندهند دشمن به هدفی که دنبال میکند، برسد.
وی افزود: ممکن است برای رسیدن به این هدف لازم باشد چندین برابر تلاش کنیم و چندین برابر کار کنیم. به عقیده من، این جنگ از این جهت باعث شد بچههای ما مصممتر شوند و این خوبی را داشت که به هر شکل ممکن به آن چیزی که تاکنون به آن نرسیده بودیم، در شرایطی بهتر دست پیدا کنیم.
حسینی تصریح کرد: خدا را شکر توانستیم برای نخستین بار مدال طلای المپیاد جهانی هوش مصنوعی را کسب کنیم و بهترین نتیجه المپیاد هوش مصنوعی خود را در این سالها به دست آوریم. خود این موفقیت میتواند شروعی برای فعالیتهای آینده کشور در حوزه هوش مصنوعی باشد و اثباتی برای این موضوع است که حداقل از حیث استعداد، در کشور چیزی کم نداریم و اگر زمینههای لازم و زیرساختها فراهم شود، حتماً میتوانیم به نقطه اثرگذاری در سطح کشور و حتی عرصه بینالمللی برسیم.
عملکرد ایران در المپیادهای علمی امسال چگونه بوده است؟
حسینی درباره وضعیت کلی المپیادهای علمی کشور گفت: به لطف خدا، از حیث نتایج المپیادهای علمی، با اینکه در دو مسابقه نتوانستیم اعزام داشته باشیم، عملکرد خوبی داشتیم. ما هر سال در مسابقات بینالمللی مندلیف شیمی و مسابقات آسیایی فیزیک شرکت میکردیم که این مسابقات در اردیبهشتماه برگزار شد، اما به دلیل تقارن آن با جنگ، در آنها شرکت نکردیم.
وی افزود: سه المپیاد ما نیز هنوز برگزار نشده یا نتیجه آنها به صورت رسمی اعلام نشده است. المپیاد نجوم در مهرماه برگزار میشود، نتیجه المپیاد جغرافیا احتمالاً امروز اعلام میشود و المپیاد علوم زمین نیز هفته آینده برگزار خواهد شد.
حسینی تصریح کرد: با این حال، ما از حیث تعداد مدال طلا از سالهای گذشته عبور کردهایم و توانستهایم ۱۳ مدال طلای المپیادهای جهانی و بینالمللی را کسب کنیم؛ در حالی که سال گذشته با شرکت در همه این آزمونها، در مجموع توانسته بودیم ۱۱ مدال طلا کسب کنیم.
وی ادامه داد: همین موضوع در این شرایط یک دستاورد ویژه بوده و هدیهای است که بچههای ما تلاش کردند به مردم لایق ایران بدهند و در میان مردم خوشحالی ایجاد کنند. خدا را شکر چنین اتفاقی نیز افتاد.
برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان چه باید کرد؟
حسینی درباره مسئله مهاجرت دانشآموزان نخبه المپیادی گفت: مسئله مهاجرت یکی از چالشهایی است که در حوزه نخبگان با آن مواجه هستیم. حقیقتاً مهاجرت یک مسئله یکبعدی یا مربوط به یک سازمان نیست.
وی افزود: سازمانهای مختلفی در این حوزه نقشآفرینی جدی دارند؛ از جمله سمپاد، باشگاه دانشپژوهان جوان، حوزه وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت در فضای دانشجویی، معاونت علمی و وزارت صمت در فضای پس از دانشجویی و بنیاد ملی نخبگان نیز به عنوان یک رگولاتور در این میان قرار دارد.
حسینی ادامه داد: برای نگه داشتن این بچهها لازم است همه این مجموعهها مانند چرخدندههای یک سیستم واحد به درستی کار کنند. تلاش زیادی نیز در حال انجام است تا چنین اتفاقی بیفتد، اما اگر یکی از این چرخدندهها بلغزد، بشکند یا درست عمل نکند، کل سیستم نمیتواند به هدفی که دارد، برسد.
وی اظهار کرد: ما در باشگاه دانشپژوهان جوان، اولین وظیفهمان افتخارآفرینی برای کشور است و تلاش میکنیم این وظیفه را تا جای ممکن به نحو احسن انجام دهیم. خدا نیز کمک کرده و به نظر میرسد در جهت خوبی حرکت میکنیم؛ از جمله در جهت نگهداشت این بچهها، اما طبیعتاً بضاعت ما در مقایسه با بسیاری از نهادهایی که به آنها اشاره شد، محدود است.
باشگاه دانشپژوهان جوان چگونه از نخبگان برای ادامه فعالیت در کشور استفاده میکند؟
حسینی گفت: ما تقریباً در باشگاه تلاش میکنیم قالب نقشها را به خود المپیادیهای سال قبل بدهیم و از آنها برای همکاری دعوت کنیم؛ چه همکاری در فضای علمی به عنوان مدرس نسلهای بعدی، طراح سؤال، مصحح، عضو کمیته علمی یا همسرپرست تیمهای ملی و چه در فضای اجرایی.
وی افزود: در بخش اجرایی نیز نیازهایی را که باشگاه دارد، به جای اینکه برونسپاری کنیم و به مجموعههای بیرونی بسپاریم، تلاش میکنیم تیمهایی را از خود دانشپژوهان شکل دهیم.
حسینی ادامه داد: در کنار مسئولان نیز تلاش میکنیم گروههای اندیشکده المپیادی تشکیل دهیم. خدا را شکر در حال حاضر که با شما صحبت میکنم، بیش از ۵۰۰ نفر از مدالآوران با ما همکاری میکنند که این عدد بسیار قابل توجه و بینظیری است.
وی تصریح کرد: هدفگذاری ما این است که این عدد را به ۷۰۰ نفر برسانیم و امیدواریم خیلی زود به چنین عددی دست پیدا کنیم.
حسینی گفت: البته طبیعتاً ابعاد باشگاه دانشپژوهان جوان و مساحتی که باشگاه پوشش میدهد، محدود است و دوستان ما بهویژه در بنیاد ملی نخبگان باید جدیتر وارد این حوزه شوند؛ چراکه مأموریت اصلی و ویژهای در این زمینه برای آنها تعریف شده است.
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