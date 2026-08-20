به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح مسابقات ورزشی دانش آموزان مدارس روستایی و عشایر کشور در مشهد با بیان اینکه ورزش دانشآموزی بستری مؤثر برای رشد جسمی، روحی و اجتماعی دانشآموزان به شمار میرود، اظهار کرد: در دو سال اخیر حدود ۶ هزار فضای ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی، سالن ورزشی و فضاهای مورد نیاز دانشآموزان در نقاط مختلف کشور ایجاد شده است.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: ورزش در مدرسه صرفاً یک برنامه فوقبرنامه نیست، بلکه یکی از عرصههای مهم تربیت همهجانبه، تقویت هویت ملی، افزایش نشاط و کشف ظرفیتهای دانشآموزان است.
وی با تأکید بر ضرورت دسترسی برابر دانشآموزان به امکانات و رویدادهای ورزشی افزود: یکی از سه سیاست اصلی آموزش و پرورش، تحقق عدالت است و برگزاری مسابقات برای دانشآموزان روستایی و عشایری، نمونهای از توجه به عدالت در حوزه تربیتبدنی محسوب میشود.
کاظمی ادامه داد: محل زندگی دانشآموزان نباید مانعی برای بهرهمندی آنان از فرصتهای ورزشی و بروز استعدادهایشان باشد؛ همانطور که برای شناسایی و حمایت از استعدادهای علمی برنامهریزی میکنیم، لازم است استعدادهای فرهنگی، هنری و ورزشی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش فعالیتهای ورزشی در ایام تعطیلات تابستانی بیان کرد: مسابقات ورزشی، بهویژه در روزهایی که دانشآموزان از فضای کلاس درس فاصله دارند، فرصتی برای افزایش تحرک، امید، پویایی و تقویت روحیه همکاری و کار گروهی فراهم میکند.
وی افزود: ورزش میتواند بهطور همزمان در ارتقای سلامت جسمی و روانی دانشآموزان اثرگذار باشد و زمینه رشد شخصیتی و اجتماعی آنان را فراهم کند.
کاظمی با اشاره به برنامههای اجراشده در این حوزه گفت: در کنار توسعه فضاهای ورزشی، طرحهایی از جمله «میدان همدلی»، «میدان پویا»، مسابقات درونمدرسهای و المپیادهای ورزشی دانشآموزان با هدف افزایش مشارکت، کشف استعدادها و فراهمکردن مسیر پیشرفت آنان در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر آموزش و پرورش همچنین به افتخارآفرینی دانشآموزان ایرانی در عرصههای بینالمللی اشاره کرد و افزود: دانشآموزان کشورمان در دو سال اخیر در رویدادهای جهانی عملکرد درخشانی داشتهاند که کسب ۸۶ مدال طلا در رقابتهای ژیمناستیک صربستان و موفقیت در مسابقات فوتسال دانشآموزی چین از جمله این دستاوردهاست.
وی تصریح کرد: این موفقیتها نشاندهنده ظرفیت بالای دانشآموزان ایرانی در حوزههای مختلف ورزشی، علمی، فرهنگی و هنری است و باید با برنامهریزی و حمایت، زمینه شکوفایی بیشتر این استعدادها فراهم شود.
کاظمی به برگزاری سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور اشاره کرد و گفت: این اجلاس با هدف ایجاد هماهنگی و برنامهریزی برای آغاز مطلوب سال تحصیلی برگزار شد تا سال جدید با کیفیت، آرامش و نشاط بیشتری در مدارس آغاز شود.
وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد با توسعه ورزش دانشآموزی، گسترش فرصتهای برابر و توجه به استعدادهای مناطق مختلف کشور، نسلی باانگیزه، توانمند، بانشاط و برخوردار از روحیه همدلی و کار تیمی برای آینده ایران تربیت شود.
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