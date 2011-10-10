350 درخواست مددجویی به ستاد کمیته امداد همدان تحویل شد

حسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این سفر با تشکیل ستاد ارتباطات مردمی در این نهاد به مدت سه روز، تعداد 350 فقره نامه و درخواست مساعدت از طرف مددجویان زیر پوشش این نهاد به ستاد تحویل شده است.

وی اضافه کرد: درخواست های دریافتی بیشتر با موضوع مسکن، اجاره ، ودیعه مسکن و مساعدت مالی بوده که ضمن دریافت این درخواست ها توسط مددکاران در این ستاد، پس از انجام مصاحبه و تکمیل فرم های مربوطه در سیستم سامد نیز ثبت شده است.

معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: تعداد 380 فقره نامه و درخواست غیر مددجویی نیز از متقاضیان دریافت شده که پس از انجام مراحل به ستاد مرکزی ارتباطات مردمی مستقر در استانداری تحویل شد.

رضایی اضافه کرد: در این مدت تعداد 30 فقره گزارش فوری از وضعیت معیشتی افراد نیازمند توسط مددکاران و محققان این نهاد تهیه شده و برای پیگیری و انجام مراحل مربوطه در اختیار مدیر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری قرار گرفته است.