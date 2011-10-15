شناسایی حشرات کویر لوت/ احتمال وجود سوسک در کویر

بهمن ایزدی که پیش از این با یک گروه 10 نفره، طی یک سفر تحقیقاتی 5 روزه در قلب کویر لوت موفق به کشف چند حشره و زنده‌گیری آنها شده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به حرکات و وضعیت این حشرات نوع آنها که از راسته شیخک ها و یا مانتودا (mantodea) هستند ارمیاتیلیده eremiathilidae بوده و از حشرات شکارگر هستند.

وی افزود: سال گذشته در منطقه گندم بریان پس از دو روز بررسی دقیق و موشکافانه موفق به کشف چهار حشره به رنگ خاک کویر شدیم؛ از این حشرات در منطقه تصویربرداری شد و یکی از آنها را زنده‌گیری کردیم.

به گفته وی، همچنین در بخشی از کلوت‌های کویر لوت که در 6 کیلومتری جنوب شرق گندم بریان واقع شده و گروه تحقیقاتی آن را کلوت‌های بابک نامگذاری کرده‌اند، به حفره‌های متعددی برخورد کردیم. در این حفره‌ها پس از کندوکاو با چند پر و رد پای جانوری مواجه شدیم که نشان از حیات در این منطقه می‌داد.

ایزدی اظهار داشت: احتمال وجود گونه خاصی از سوسکها به نام سوسری نیز در این منطقه وجود دارد.

به گفته وی، علاوه بر این، در یکی از این حفره‌ها، عنکبوتی را مشاهده کردیم که در تارهای تنیده شده‌اش یک پروانه خشک شده همراه با چند حشره به دام افتاده بودند.

ایزدی ادامه داد: این عنکبوت زنده‌گیری شد و به همراه حشره‌ای که زنده‌گیری شده بود در اختیار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی شیراز - که یکی از مراکز فعال و معتبر است- قرار گرفت تا این دوحشره را شناسایی کنند.

وی در ادامه گفت: تصویر و اطلاعات مربوط به حشرات کشف شده در کویر برای اطمینان از هویت آنها به چند مرکز تحقیقاتی خارج از کشور در آلمان ارسال شده و محققان داخلی منتظر جواب آنها هستند.

ایزدی افزود: با کشف این حشرات فرضیه نبودن حیات در کویر لوت بعد از چند دهه باطل و راه برای تحقیقات بیشتر درباره کویر لوت بازشده است.

