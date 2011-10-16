بررسی تکنیک های عکاسی نجومی/ ترویج صلح با تصاویر نجومی

اسدالله قمری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، پروژه بین المللی جهان در شب (The World At Night/ TWAN) را متشکل از گروه 30 نفره ای از اخترشناسان و عکاسان در زمینه عکاسی تلفیقی زمین و آسمان شب دانست که در حدود 20 کشور جهان پراکنده اند و افزود: "توآن" (TWAN) که از سوی انجمن بین المللی نجوم و یونسکو یکی از پروژه ها‌ی ویژه سال جهانی نجوم نیز نام گرفت، برنامه ای است که از سوی انجمن منجمان بدون مرز برگزار می شود.

ریاست دبیرخانه پروژه TWAN ادامه داد: در این پروژه سعی می شود تا با تهیه و ارائه تصاویر خیره کننده و هنرمندانه از آسمان شب بر فراز آثار تاریخی و طبیعی در جهان از جمله ایران به معرفی زیبایی‌ و ارزش آسمان شب و نجوم پردخته شود.



وی با تاکید بر اینکه تصاویر "توآن" وحدت جهانی را نشان می دهد،ا دامه داد: در همان شبی که ماه از فراز اورست طلوع می کند با فقط چند ساعت اختلاف در آسمان شرق دور، بر فراز کوههای البرز در ایران، در صحرای آفریقا، دشتهای سبز اروپا و از اعماق گرندکانیون آمریکا هم دیده می شود و این امر نشان می دهد که آسمان شب مانند سقفی یکرنگ بالای سر همه انسانها قرار دارد و ما یک خانواده هستیم و زمین نه مجموعه ای از کشورها بلکه سیاره ای بی مرز است.



قمری نژاد با اشاره به برگزاری سه دوره کارگاه عکاسی پروژه "توآن" در ایران یادآور شد: جامعه علمی و مراکز آموزشی از تصاویر پروژه "توآن" برای آموزش و ترویج نجوم بهره می‌برند و نمایشگاهها و کارگاههای آموزشی توآن تاکنون در 25 کشور جهان در 6 قاره برگزار شده ‌است.



وی همچنین به سومین دوره برگزاری کارگاه عکاسی توآن در آبان ماه خبر داد و اضافه کرد: این دوره از کارگاه با همکاری انجمن نجوم ایران با هدف بالا بردن سطح پردازش تصاویر آسمان شب از 25 تا 27 آبان 1390 در شهر زنجان برگزار می شود.



دبیر برگزاری کارگاه عکاسی پروژه "توآن" با اشاره به موضوعات این کارگاه توضیح داد: در این کارگاه در خصوص تکنیک های عکاسی نجومی بحث و بررسی می شود.