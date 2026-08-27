توزیع بیش از ۲۰ هزار تن کود در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر مجید محمدی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۰ هزار تن کود بر اساس سهمیههای ابلاغی و برش شهرستانی در استان گلستان توزیع شده است که بخشی از این میزان برای حمایت از تولید در مزارع آبزیپروری اختصاص یافته است.
وی افزود: بیش از ۶۵۹ تن از کود توزیعشده مربوط به سهمیه کود اوره برای مزارع پرورش ماهیان گرمابی، سردآبی و میگو در آب شور بوده که با هدف پشتیبانی از تولید و افزایش بهرهوری در این بخش توزیع شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان همچنین از تخصیص ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره مورد نیاز حوضچههای پرورش ماهی در سامانه کنترل و پایش مواد کودی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت تغذیه، بهبود رشد ماهیان و افزایش بهرهوری استخرهای پرورش ماهی انجام شده است.
محمدی با اشاره به اهمیت مصرف اصولی کود در مزارع آبزیپروری اظهار کرد: استفاده از کودهای استاندارد و متناسب با نیاز استخر میتواند به بهبود شرایط زیستی محیط پرورش، افزایش رشد و وزن ماهیان، تقویت سیستم ایمنی و کاهش احتمال بروز بیماریها کمک کند.
وی ادامه داد: کودهای ازته، بهویژه اوره، از جمله کودهایی هستند که در برخی مزارع پرورش ماهی مورد استفاده قرار میگیرند و مصرف صحیح آنها میتواند در تقویت زنجیره غذایی طبیعی استخر نقش داشته باشد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با تأکید بر ضرورت رعایت میزان مصرف کود افزود: استفاده بیش از حد از کودهای ازته میتواند تعادل زیستی استخر را برهم بزند؛ بنابراین میزان و نحوه مصرف باید متناسب با شرایط استخر، کیفیت آب و نیاز آبزیان تعیین شود.
محمدی خاطرنشان کرد: در استخرهای جدید و کممواد آلی، کوددهی اصولی میتواند به افزایش رشد گیاهان آبزی، پلانکتونها و جلبکهای مفید کمک کرده و منابع غذایی طبیعی بیشتری برای ماهیان فراهم کند.
وی گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای مصرف ماهی و اهمیت این محصول در تأمین پروتئین، اسیدهای چرب مفید و ویتامینهای مورد نیاز بدن، توسعه پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی و همچنین میگو از اهمیت ویژهای برخوردار است.ه
محمدی تأکید کرد: توزیع بهموقع نهادهها و استفاده صحیح و علمی از کود، از عوامل مؤثر در دستیابی به تولید پایدار و اقتصادی در آبزیپروری است و استمرار حمایت از این بخش میتواند زمینه افزایش بهرهوری و رشد تولید ماهیان پرورشی در استان گلستان را فراهم کند.
گرگان- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از توزیع بیش از ۲۰ هزار تن انواع کود در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر مجید محمدی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۰ هزار تن کود بر اساس سهمیههای ابلاغی و برش شهرستانی در استان گلستان توزیع شده است که بخشی از این میزان برای حمایت از تولید در مزارع آبزیپروری اختصاص یافته است.
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