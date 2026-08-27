توزیع بیش از ۲۰ هزار تن کود در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر مجید محمدی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۰ هزار تن کود بر اساس سهمیه‌های ابلاغی و برش شهرستانی در استان گلستان توزیع شده است که بخشی از این میزان برای حمایت از تولید در مزارع آبزی‌پروری اختصاص یافته است.



وی افزود: بیش از ۶۵۹ تن از کود توزیع‌شده مربوط به سهمیه کود اوره برای مزارع پرورش ماهیان گرمابی، سردآبی و میگو در آب شور بوده که با هدف پشتیبانی از تولید و افزایش بهره‌وری در این بخش توزیع شده است.



مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان همچنین از تخصیص ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره مورد نیاز حوضچه‌های پرورش ماهی در سامانه کنترل و پایش مواد کودی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت تغذیه، بهبود رشد ماهیان و افزایش بهره‌وری استخرهای پرورش ماهی انجام شده است.



محمدی با اشاره به اهمیت مصرف اصولی کود در مزارع آبزی‌پروری اظهار کرد: استفاده از کودهای استاندارد و متناسب با نیاز استخر می‌تواند به بهبود شرایط زیستی محیط پرورش، افزایش رشد و وزن ماهیان، تقویت سیستم ایمنی و کاهش احتمال بروز بیماری‌ها کمک کند.



وی ادامه داد: کودهای ازته، به‌ویژه اوره، از جمله کودهایی هستند که در برخی مزارع پرورش ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرند و مصرف صحیح آنها می‌تواند در تقویت زنجیره غذایی طبیعی استخر نقش داشته باشد.



مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با تأکید بر ضرورت رعایت میزان مصرف کود افزود: استفاده بیش از حد از کودهای ازته می‌تواند تعادل زیستی استخر را برهم بزند؛ بنابراین میزان و نحوه مصرف باید متناسب با شرایط استخر، کیفیت آب و نیاز آبزیان تعیین شود.



محمدی خاطرنشان کرد: در استخرهای جدید و کم‌مواد آلی، کوددهی اصولی می‌تواند به افزایش رشد گیاهان آبزی، پلانکتون‌ها و جلبک‌های مفید کمک کرده و منابع غذایی طبیعی بیشتری برای ماهیان فراهم کند.



وی گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای مصرف ماهی و اهمیت این محصول در تأمین پروتئین، اسیدهای چرب مفید و ویتامین‌های مورد نیاز بدن، توسعه پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی و همچنین میگو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.ه



محمدی تأکید کرد: توزیع به‌موقع نهاده‌ها و استفاده صحیح و علمی از کود، از عوامل مؤثر در دستیابی به تولید پایدار و اقتصادی در آبزی‌پروری است و استمرار حمایت از این بخش می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری و رشد تولید ماهیان پرورشی در استان گلستان را فراهم کند.