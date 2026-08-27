مصدوم در انحراف سمند و برخورد با درخت در محور توسکستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه در محور گرگان ـ شاهرود، محدوده توسکستان و بعد از پلیس‌راه رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه چهارباغ با سه نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و امدادگران پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: این حادثه چهار حادثه‌دیده داشت که هر چهار نفر مصدوم شدند و پس از انجام اقدامات اولیه، دو مصدوم توسط عوامل هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

حاجیلری گفت: یک پسر پنج‌ساله که از ناحیه قفسه سینه دچار تروما شده بود و یک پسر ۱۳ ساله با آسیب‌دیدگی در ناحیه پای چپ، توسط عوامل هلال‌احمر به بیمارستان شهید نبوی منتقل شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و توجه به شرایط جاده‌ای، از شهروندان خواست در صورت وقوع هرگونه حادثه، مراتب را از طریق شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.