داغ فلک الافلاک یکساله شد/ لرستان سوگوار شهدای پاسدار

به گزارش خبرنگار مهر، یک سال پیش بود که انفجار در پادگان امام علی (ع) خرم آباد داغی به جان این دیار انداخت که هیچگاه سردشدنی و فراموش کردنی نیست. داغ جوانانی گلچین شده که گویا فرشتگانی آسمانی بودند که قراری بر ماندن نداشتند.

سجاد یاراحمدی، مظفر فراش زاده، سید محمد موسوی، حمید ماهرو بختیاری، امین امانی، علی محمد یاری پور، محمد حسین حیدری، فضل الله مهراندیش، شکرالله تقی نیا، حمید جمال شرف، فرزاد احمدی، محمد امیدی فرد، احسان میردریکوند، محسن عزیزی، جواد سبحانی، سید مجتبی فاطمی نیا، محسن فرج الهی و سعید سعیدی امین جوانان پرپر شده ای هستند که نامشان هنوز در کوچه ها و شهرهای خرم آباد به گوش می رسد.

شهید فضل الله مهراندیش

خرم‌آباد و لرستان هنوز روزهای آخر مهرماه را از یاد نبرده است که در اوج بی مهری 18 فرشته را به دل خاک سپرد.

از شهادت جوانان پاسدار لرستانی یکسال می گذرد و هر پنج شنبه گلزار شهدای خرم آباد شاهد سوگی تازه و دوباره است. هر پنج شنبه مردم می آیند و غبار دل را در کنار مزار این شهدا فرو می نشانند تا اینجا دیگر به ملجا و مراد مردم لرستان بدل شود.

شهید سید مجتبی فاطمی نیا

داغ دل لرستان در سالگرد سوگ فرزندانش هنوز گرم است و جان مردم این استان را می سوزاند. دیدن مادران، همسران و فرزندان شهدا مجالی برای اشک باقی نگذاشته است تا اینجا هر پنج شنبه باران باشد و هر لحظه خاک لرستان نمناک از غم فراق و دوری جوانان جان بر کف میهن.

شهید فرزاد احمدی

مادر شهیدی هنوز فرزندش را صدا می کند. یادم می آید که در روز شهادتش برایش حجله بسته بود تا او را داماد کند. قرار بود هفته بعد از شهادتش کارت دعوت عروسی در خانه ها برود ولی امروز حجله عزای جوانمرد لرستانی یکساله می شود تا به جای نقل و نبات، خرما خیرات شود.

شهید شکرالله تقی نیا

پدر شهید با زمزمه های "روله، روله" نام جوان شهیدش را به زبان می آورد. مردتر از آن است که ضجه کند و فغان سر دهد. او صبوری را از دوران دفاع مقدس و غم از دست رفتن شش هزار و 200 لاله پرپر آموخته است.

شهید امین امانی

برای دیدن این همه غم و اندوه و نگاشتن از آن قلم توان ندارد. اینجا فقط پدران و مادران شهدا نیستند که سوگوارند. اینجا لرستان است که یکسال است در رثای عزیزان از خاک رسته و به خدا پیوسته اش مویه سر می دهد.

شهید مظفر فراشی زاده

دیدن چهره زن جوانی که در مراسم تشییع پیکر شهدا چهره اش جوانتر به نظر می رسید و حال گرد غم صورتش را مبهوت و سرد کرده است خود حکایت دردی است که بر جان لرستان است و از درون این خطه را آتش می زند.

شهید علی محمد یاری پور

ضجه های مادران و اشک های پدران شهدای پاسدار هنوز خاطر کوچه ها و خیابانهای خرم آباد را می آزارد. هنوز گلزار شهدای شهر خرم‌آباد رد پای دهها هزار مردمی که بر سر و سینه می زدند و با خود فرشته آورده بودند را از یاد نبرده است.

تابوت شهید امین امانی هنوز با اشک های برادر جوانش، آذین بسته شده است. فریادهای "برار برار" برادر شهید هنوز عمق جان خرم آباد را می سوزاند. اینجا هنوز برادر شهید از تابوت برادرش دل نکنده است.

شهید سجاد یاراحمدی

پادگان امام علی (ع) خرم آباد روزهای زیادی را پشت سر گذاشته و دریغ از یک روز که در جای جایش نامی از شهید سعید سعیدی، شهید حیدری، شهید یاری پور، شهید سبحانی و ... نباشد. تمام اجزای پادگان دیگر به مرور خاطره ها خو کرده است و گویا قرار نیست لبخندهای آرام و متین شهید سجاد یاراحمدی جوان خوش قد و قامت پادگان از خاطره ها فراموش شود.

روزهای زیادی رفته است ولی چگونه می شود ضجه ها و اشک های آرام خواهر شهید محمد امیدی را فراموش کرد. عکسی که در قاب دستان دخترک نوجوان مانده بود، بهتی که تمام چهره اش را پر کرده بود. هنوز همه ما مبهوتیم و شاید گذشت یک سال از فراق هنوز باورمان را سیراب نکرده است.

شهید محمد امیدی

همکاران شهدای پادگان امام علی (ع) خرم آباد این روزها از خاطرات شهدا می گویند. و روزهایی که با آنها به سر کرده اند. در تک تک جملاتشان بغضی است که گویا سر وا شدن ندارد. از روزهای خوب با هم بودن می گویند و اشک ها ناغافل روی گونه ها می غلطد و گویا این چشم ها هنوز توان بی تابی را از دست نداده اند.

شهید حمید ماهرو بختیاری

یکی از پاسداران که بغضش را به زحمت فرو می خورد با آوردن نام شهید محسن فرج الهی می گوید: دیدی محسن جان! در باغ شهادت باز شد!می گوید محسن همیشه دوست داشته که شهید شود و حال ما ماندیم و در باغی که بسته شد و فراقی که هر روز آزارمان می دهد.

شهید محسن فرج الهی

امروز داغ لرستان یکساله می شود، سراسر استان غم و اندوه است. مراسم های مختلفی در جای جای استان برای یادبود شهدا گرفته شده است. قرار است تا ساعتی دیگر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم سالگرد شهدای پاسدار در پادگان امام حسین(ع) خرم آباد سخنرانی کند.

همچنین عصر امروز مراسمی در گلزار شهدای این شهر به مناسبت سالگرد شهدای انفجار پادگان امام علی(ع) خرم آباد برگزار خواهد شد.