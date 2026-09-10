به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن از در اختیار داشتن شمار زیادی اسیر با تابعیت‌های مختلف توسط نیروهای مسلح این کشور خبر داد.

الاسد گفت: نیروهای مسلح یمن از توانمندی‌های نظامی لازم برای اعمال حاکمیت و مقابله با هرگونه چالش علیه حاکمیت این کشور برخوردار هستند.

وی همچنین اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن پس از آزادسازی مناطق ساحل غربی، کنترل و تصرف شماری از پایگاه‌های نظامی متعلق به عربستان سعودی را در این مناطق به دست آورده‌اند.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله تصریح کرد: اگر عربستان سعودی از رفع محاصره علیه ملت یمن خودداری کند، ممکن است طی دوره آینده روند عملیات نظامی تشدید شود.

وی افزود: اکنون توپ در زمین عربستان سعودی است و این کشور باید محاصره علیه ملت یمن را رفع کند.