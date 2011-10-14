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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۳

قاسمی:

اشتغال نیروهای بومی بوشهر در اولویت برنامه های وزارت نفت است

اشتغال نیروهای بومی بوشهر در اولویت برنامه های وزارت نفت است

بوشهر- خبرگزاری مهر: وزیر نفت گفت: اشتغال نیروهای بومی استان بوشهر در پارس جنوبی در اولویت جدی برنامه های وزارت نفت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی صبح جمعه در نشست با استاندار بوشهر افزود: این وزارتخانه بر تسریع مصوبه هیئت دولت بر جذب نیروهای بومی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تأکید دارد.

وی به سهم استان بوشهر از محل اعتبارات وزارت نفت برای طرح های ورزشی اشاره کرد و اظهارداشت: سهم این استان از محل اعتبارات وزارت نفت برای طرح های ورزشی 10 میلیارد تومان است.

وزیر نفت گفت: برای اجرا و تسریع طرح های ورزشی در استان پنج میلیارد تومان به استان بوشهر اختصاص یافت.

استاندار بوشهر هم با بیان اینکه جذب 50 نیروهای بومی از مصوبات هیئت دولت است، گفت: تاکنون یک هزار و 500 نفر به منطقه پارس جنوبی برای به کارگیری آنان در صنایع گاز و پتروشیمی معرفی شده اند.

محمد حسین جهانبخش مصوبات هیئت دولت در بخش نفت را 983 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهارداشت: مردم توقع دارند با جذب این اعتبار شاهد شکوفایی اقتصاد در استان بوی‍ژه در حوزه نفت و گاز باشند.

کد مطلب 1432512

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