اشتغال نیروهای بومی بوشهر در اولویت برنامه های وزارت نفت است

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی صبح جمعه در نشست با استاندار بوشهر افزود: این وزارتخانه بر تسریع مصوبه هیئت دولت بر جذب نیروهای بومی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تأکید دارد.
وی به سهم استان بوشهر از محل اعتبارات وزارت نفت برای طرح های ورزشی اشاره کرد و اظهارداشت: سهم این استان از محل اعتبارات وزارت نفت برای طرح های ورزشی 10 میلیارد تومان است.
وزیر نفت گفت: برای اجرا و تسریع طرح های ورزشی در استان پنج میلیارد تومان به استان بوشهر اختصاص یافت.
استاندار بوشهر هم با بیان اینکه جذب 50 نیروهای بومی از مصوبات هیئت دولت است، گفت: تاکنون یک هزار و 500 نفر به منطقه پارس جنوبی برای به کارگیری آنان در صنایع گاز و پتروشیمی معرفی شده اند.
محمد حسین جهانبخش مصوبات هیئت دولت در بخش نفت را 983 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهارداشت: مردم توقع دارند با جذب این اعتبار شاهد شکوفایی اقتصاد در استان بویژه در حوزه نفت و گاز باشند.
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