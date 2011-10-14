اشتغال نیروهای بومی بوشهر در اولویت برنامه های وزارت نفت است

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی صبح جمعه در نشست با استاندار بوشهر افزود: این وزارتخانه بر تسریع مصوبه هیئت دولت بر جذب نیروهای بومی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تأکید دارد.

وی به سهم استان بوشهر از محل اعتبارات وزارت نفت برای طرح های ورزشی اشاره کرد و اظهارداشت: سهم این استان از محل اعتبارات وزارت نفت برای طرح های ورزشی 10 میلیارد تومان است.

وزیر نفت گفت: برای اجرا و تسریع طرح های ورزشی در استان پنج میلیارد تومان به استان بوشهر اختصاص یافت .

استاندار بوشهر هم با بیان اینکه جذب 50 نیروهای بومی از مصوبات هیئت دولت است، گفت: تاکنون یک هزار و 500 نفر به منطقه پارس جنوبی برای به کارگیری آنان در صنایع گاز و پتروشیمی معرفی شده اند .