به گزارش خبرگزاری مهر، بهاره جمشیدی، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافتههای موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در حاشیه نشست روسای سازمانهای همکار در اینوفارم در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) اظهار کرد: با توجه به اینکه موفقیت پژوهش زمانی محقق میشود که به حل مسئله صنعت منجر شود، برگزاری رویدادهای فناورانهای مانند اینوفارم میتواند کمککننده و راهگشا باشد تا مسائل حوزه صنعت مستقیماً به پژوهشگران و فناوران منتقل شود تا بتوانند در این حوزه فعالیت کنند و ایدههای خود را ارائه دهند و در نهایت به فناوریهایی منجر شود که تجاریسازی شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه مأموریت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، توسعه فناوریهای کاربردی نوین و هوشمند است، بهعنوان همکار در کنار سایر موسسات و پژوهشگاه بیوتکنولوژی قرار گرفت و نقش کوچکی در برگزاری این رویداد داشت.
جمشیدی ادامه داد: فکر میکنم با توجه به ظرفیتهای علمی موجود در موسسه، در حوزه هوشمندسازی و همچنین توسعه فناوریهای نوین، در رویدادهای بعدی نیز میتوانیم نقشآفرینی کنیم و در کنار سایر موسسات قرار بگیریم.
معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافتههای موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، گفت: امیدواریم بتوانیم نقشی داشته باشیم تا این ایدهها در حد تعیین ایده باقی نمانند و به سمت شکلگیری یک دبیرخانه پایدار حرکت کنیم؛ اینکه بتوانیم بهطور مداوم و مستمر مسائل حوزه صنعت دام، طیور و آبزیان را شناسایی کنیم و در نهایت، فناوریهایی داشته باشیم که برای تجاریسازی به عرصه وارد شوند.
گفتنی است، رویداد اینوفارم به همت انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، با مشارکت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و وزارت جهاد کشاورزی برگزار میشود. این رویداد با هدف ایجاد ارتباط موثر میان صاحبان ایده، فناوران، فعالان صنعت و سرمایهگذاران به منظور توسعه نوآوری، تسهیل تجاریسازی فناوری و ارتقای بهرهوری و امنیت غذایی کشور طراحی شده است.
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