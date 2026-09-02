۴ رزمنده هوافضای سپاه در کرمانشاه به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای از شهادت چهار نفر از رزمندگان هوافضای سپاه استان در جریان حمله آمریکا خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: چهار نفر از رزمندگان جان‌برکف هوافضای سپاه استان کرمانشاه در جریان حمله دشمن آمریکایی به شهادت رسیدند.

بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه، شهید رضا محمدی یکی از رزمندگانی است که در این حمله به درجه رفیع شهادت نائل شد.

همچنین شهید شهرام جعفری، شهید علیرضا شکیبا و شهید جعفر کهریزی از دیگر رزمندگان هوافضای سپاه استان کرمانشاه هستند که در این حمله به شهادت رسیدند.

روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه ضمن اعلام این خبر، یاد و خاطره این رزمندگان شهید را گرامی داشته و بر ادامه مسیر آنان در دفاع از کشور تأکید کرده است.