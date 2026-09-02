به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سپاسی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در جلسه مجمع عمومی بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۵ صندوق کارآفرینی امید، ضمن تأکید بر ضرورت استقرار انضباط برنامه‌ای و مالی در این صندوق، اظهار کرد: تدوین و تصویب برنامه و بودجه پس از گذشت پنج ماه از آغاز سال مالی، با اصول حکمرانی مطلوب و مدیریت کارآمد سازگار نیست.

وی با تبیین جایگاه راهبردی اسناد بودجه‌ای تصریح کرد: برنامه و بودجه صرفاً یک سند مالی نیست، بلکه نقشه راه و ابزار اصلی راهبری، سیاست‌گذاری، تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد صندوق است، بنابراین ضرورت دارد سازوکاری اتخاذ شود که برنامه و بودجه سنواتی، پیش از شروع سال مالی تهیه، بررسی و در مجمع عمومی به تصویب برسد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: تصویب به‌موقع این سند، مدیران صندوق را قادر می‌کند تا از ابتدای سال مالی، اهداف کمی، اولویت‌های اجرایی و منابع در اختیار را به‌صورت شفاف در اختیار داشته باشند که این امر زمینه ارزیابی دقیق عملکرد آنان را بر اساس میزان تحقق اهداف مصوب فراهم می‌آورد.

وی همچنین بر استفاده هدفمندتر از ظرفیت‌های صندوق کارآفرینی امید در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: بخش کشاورزی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تکمیل زنجیره‌های تولید و حمایت از کارآفرینان برخوردار است و صندوق می‌تواند با هدایت هوشمندانه منابع خود در این مسیر، نقش مؤثرتری در تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی ایفا کند.

سپاسی در پایان با درخواست برای تعامل و همکاری بیشتر صندوق کارآفرینی امید با وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه‌های تابعه، تاکید کرد: شناسایی ظرفیت‌های مشترک و طراحی سازوکارهای همکاری به‌گونه‌ای که منابع صندوق به سمت طرح‌های اولویت‌دار، اشتغال‌زا و دارای توجیه اقتصادی در بخش کشاورزی سوق یابد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تأمین‌کننده مالی و اتصال تسهیلات به برنامه‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی، زیربنای توسعه اشتغال پایدار و تقویت تولید ملی را فراهم خواهد کرد.