به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، سید مهدی هدایت معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن، با منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست هدایت ضمن ارائه گزارشی جامع از وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به بیان مشکلات و چالش‌های پیش روی این طرح‌ها پرداخت و راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع موجود را تشریح کرد.

در ادامه این جلسه بیجار ضمن قدردانی از تلاش‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان، اظهار کرد: بنیاد مسکن در استان متحول شده است و کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایی، مصداق بارز این تحول و عملکرد موفق این نهاد است.

استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه با بررسی موضوعات مرتبط با پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، قول مساعد داد تا این موضوعات در جلسه شورای مسکن مورد بررسی و حمایت لازم قرار گیرد.