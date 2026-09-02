به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، سید مهدی هدایت معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن، با منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان، دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست هدایت ضمن ارائه گزارشی جامع از وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن، به بیان مشکلات و چالشهای پیش روی این طرحها پرداخت و راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع موجود را تشریح کرد.
در ادامه این جلسه بیجار ضمن قدردانی از تلاشهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان، اظهار کرد: بنیاد مسکن در استان متحول شده است و کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایی، مصداق بارز این تحول و عملکرد موفق این نهاد است.
استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه با بررسی موضوعات مرتبط با پروژههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، قول مساعد داد تا این موضوعات در جلسه شورای مسکن مورد بررسی و حمایت لازم قرار گیرد.
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