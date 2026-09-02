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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

نرخ موفقیت درمان ناباروری از ۲۵ تا ۴۰ درصد است

نرخ موفقیت درمان ناباروری از ۲۵ تا ۴۰ درصد است

معاون درمان وزارت بهداشت، نرخ موفقیت درمان ناباروری در کشورمان را حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، درباره خدمات درمان ناباروری گفت: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، ساماندهی فرآیند ارائه خدمات و ایجاد امکان نظارت دقیق بر مراحل درمان است.

وی افزود: برای حفظ کیفیت خدمات و امکان نظارت مؤثر، فرآیند درمان باید در چارچوب مراکز تعیین‌شده و مطابق دستورالعمل‌های موجود انجام شود تا هم کیفیت خدمات قابل پایش باشد و هم حمایت‌های بیمه‌ای به شکل صحیح اختصاص یابد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری در مراکز سطح دو و سه اظهار کرد: امیدواریم با اختصاص منابع بیشتر، امکان حمایت گسترده‌تر از مراکز درمان ناباروری فراهم شود و تعداد بیشتری از خانواده‌ها بتوانند از خدمات تخصصی این حوزه بهره‌مند شوند.

رضوی در پاسخ به پرسشی درباره میزان موفقیت درمان‌های ناباروری گفت: بر اساس آمارهای موجود، میزان موفقیت این خدمات حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد گزارش شده است و در برخی میزان موفقیت حدود ۲۵ درصد اعلام شده است.

وی تأکید کرد: توسعه پوشش بیمه‌ای، تقویت مراکز تخصصی، ارتقای کیفیت خدمات و دسترسی عادلانه‌تر خانواده‌ها به درمان، از اقداماتی است که می‌تواند به بهبود خدمات ناباروری و حمایت بیشتر از زوج‌های نیازمند درمان کمک کند.

کد مطلب 6935177
حبیب احسنی پور

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