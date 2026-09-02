نرخ موفقیت درمان ناباروری از ۲۵ تا ۴۰ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، درباره خدمات درمان ناباروری گفت: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، ساماندهی فرآیند ارائه خدمات و ایجاد امکان نظارت دقیق بر مراحل درمان است.

وی افزود: برای حفظ کیفیت خدمات و امکان نظارت مؤثر، فرآیند درمان باید در چارچوب مراکز تعیین‌شده و مطابق دستورالعمل‌های موجود انجام شود تا هم کیفیت خدمات قابل پایش باشد و هم حمایت‌های بیمه‌ای به شکل صحیح اختصاص یابد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری در مراکز سطح دو و سه اظهار کرد: امیدواریم با اختصاص منابع بیشتر، امکان حمایت گسترده‌تر از مراکز درمان ناباروری فراهم شود و تعداد بیشتری از خانواده‌ها بتوانند از خدمات تخصصی این حوزه بهره‌مند شوند.

رضوی در پاسخ به پرسشی درباره میزان موفقیت درمان‌های ناباروری گفت: بر اساس آمارهای موجود، میزان موفقیت این خدمات حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد گزارش شده است و در برخی میزان موفقیت حدود ۲۵ درصد اعلام شده است.

وی تأکید کرد: توسعه پوشش بیمه‌ای، تقویت مراکز تخصصی، ارتقای کیفیت خدمات و دسترسی عادلانه‌تر خانواده‌ها به درمان، از اقداماتی است که می‌تواند به بهبود خدمات ناباروری و حمایت بیشتر از زوج‌های نیازمند درمان کمک کند.