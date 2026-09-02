به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های سازمان هواشناسی نشان می‌دهد از ابتدای سال آبی جاری (یکم مهر ۱۴۰۴) تا پایان روز ۹ شهریور ۱۴۰۵، خوزستان با ثبت دمای ۴۹.۴ درجه سانتی‌گراد در ایستگاه امیدیه آغاجاری، گرم‌ترین نقطه کشور بوده است. در مقابل، ایستگاه لاله‌زار در استان کرمان با ثبت دمای ۶.۴ درجه سانتی‌گراد، کمترین دمای کشور را به ثبت رسانده است.

بر اساس داده‌های دمایی، میانگین دمای کشور در هفت روز گذشته ۲۹.۲ درجه سانتی‌گراد بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت این بازه، معادل ۲۷.۴ درجه سانتی‌گراد، ۱.۸ درجه افزایش داشته است.

همچنین میانگین دمای کشور از ابتدای شهریورماه تاکنون به ۲۹.۳ درجه سانتی‌گراد رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت این ماه، معادل ۲۷.۶ درجه، افزایش ۱.۳ درجه‌ای را نشان می‌دهد.

میانگین دمای کشور در فصل جاری نیز ۳۰.۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است؛ این در حالی است که میانگین بلندمدت دمای فصل ۲۹ درجه سانتی‌گراد بوده و دمای کشور در این بازه ۱.۳ درجه گرم‌تر از شرایط نرمال بلندمدت بوده است.

از سوی دیگر، میانگین دمای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پایان روز ۹ شهریورماه به ۱۸.۹ درجه سانتی‌گراد رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۷.۷ درجه‌ای، افزایش ۱.۲ درجه‌ای را نشان می‌دهد. این آمار بیانگر آن است که با وجود نوسانات کوتاه‌مدت و تغییرات دما در مقیاس ماهانه و فصلی، روند کلی دمای کشور در سال آبی جاری همچنان بالاتر از میانگین بلندمدت قرار دارد.

بارش کشور به ۲۳۱ میلی‌متر رسید

بررسی نقشه‌های بارش کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۹ شهریورماه نیز نشان می‌دهد پراکنش بارش‌ها در مناطق مختلف کشور یکسان نبوده است. بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، میزان تأمین آب کشور تا این تاریخ به ۹۸.۹۹ درصد رسیده است.

نقشه بارش تجمعی کشور نشان می‌دهد بیشترین بارش‌ها در استان‌های شمالی، شمال‌غربی، غربی و برخی مناطق کوهستانی کشور ثبت شده است. در این میان، استان‌های گلستان، مازندران و گیلان، مناطقی از البرز و قزوین و همچنین استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام از جمله مناطق پربارش کشور بوده‌اند.

همچنین بخش‌هایی از چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، مناطق کوهستانی استان‌های مرکزی و نقاطی از خراسان رضوی نیز بارش‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.

بر اساس این داده‌ها، بخش‌هایی از رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس، شمال، شمال‌غرب، غرب و جنوب‌غرب کشور و برخی نواحی جنوبی حاشیه خلیج فارس در زمره مناطق با بارش بیشتر قرار داشته‌اند. در مقابل، برخی مناطق مرکزی و شرقی کشور که در محدوده‌های زرد و نارنجی نقشه بارش قرار دارند، بارش‌های کم تا متوسط را ثبت کرده‌اند.

کاهش ۶۱ درصدی بارش در هفته گذشته

روند بارش کشور در بازه‌های کوتاه‌مدت نیز حاکی از کاهش بارندگی است. میانگین بارش کشور طی هفت روز گذشته ۰.۳ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت این بازه زمانی، ۶۱.۱ درصد کاهش داشته است.

از ابتدای شهریورماه تاکنون نیز مجموع بارش کشور ۰.۶ میلی‌متر ثبت شده که در مقایسه با میانگین بلندمدت دوره مشابه، کاهش ۴۹.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

این روند در مقیاس فصل جاری نیز ادامه دارد؛ به‌طوری که از ابتدای فصل تاکنون ۴.۶ میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت این دوره، ۴۲.۸ درصد کاهش داشته است.

با این حال، بررسی آمار از ابتدای سال آبی جاری تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. مجموع بارش کشور از ابتدای سال آبی تاکنون به ۲۳۱.۴ میلی‌متر رسیده است، در حالی که میانگین بلندمدت این دوره ۲۳۰.۶ میلی‌متر بوده است. بر این اساس، بارش کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۰.۳ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت ثبت شده است.

در مجموع، آمارهای سازمان هواشناسی نشان می‌دهد اگرچه بارش‌های کشور در بازه‌های هفتگی، ماهانه و فصلی با کاهش قابل‌توجه نسبت به میانگین بلندمدت همراه بوده، اما در مقیاس کل سال آبی، میزان بارش تجمعی کشور همچنان اندکی بالاتر از میانگین بلندمدت قرار دارد؛ همزمان، میانگین دمای کشور نیز در همین دوره ۱.۲ درجه سانتی‌گراد بیشتر از نرمال بلندمدت ثبت شده است.