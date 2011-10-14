عقب نشینی اسرائیل از راهبرد خود/ زندانها صحنه نبرد با اشغالگران قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد عبدالهادی" از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در گفتگو با رادیو "النور" فلسطین، اظهار داشت : عرصه های جنگ با اسرائیل علاوه بر عرصه نبرد شامل زندانهای این رژیم نیز می شود.

وی تاکید کرد: ارتش رژیم صهیونیستی در این زندانها در پی شکستن اراده اسیران فلسطینی است تا در نهایت آنان پس از خروج از زندان تمایلی به مقاومت علیه اشغالگری نداشته باشند.

این رهبر حماس افزود: اسرائیل پس از جنگ علیه غزه که با عنوان آزادی شالیت انجام شد با ورود به مذاکرات تبادل اسرا از راهبردهای خود عقب نشینی کرد.

وی آزادی اسرای مناطق اشغالی 1948 طی این توافق را نشان دهنده اعتراف صهیونیستها به اشغال این سرزمین و اینکه متعلق به مردم فلسطین است، دانست.