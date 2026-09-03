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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

برنی سندرز خطاب به ترامپ: به جنگ غیرقانونی‌ در ایران پایان بده

برنی سندرز خطاب به ترامپ: به جنگ غیرقانونی‌ در ایران پایان بده

یک سناتور آمریکایی از دونالد ترامپ خواست به جای رفتار شبیه یک پادشاه دیوانه، در شأن رئیس جمهور آمریکا رفتار کند و به جنگ غیرقانونی در ایران پایان دهد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، برنی سندرز سناتور آمریکایی، به پستی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد که ترامپ در آن پست پیشنهاد کرده بود پس از «کنترل» آمریکا بر تنگه راهبردی هرمز، نام تنگه هرمز به «تنگه ترامپ» تغییر یابد.

سندرز در پستی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «نه آقای ترامپ، مردم آمریکا نمی‌خواهند که نام خودت را بر تنگه هرمز بگذاری... آنها از تو می‌خواهند به جنگ غیرقانونی‌ات در ایران پایان دهی؛ جنگی که باعث افزایش قیمت گازوئیل به ۵.۶۹ دلار در هر گالن و قیمت بنزین به ۴.۱۲ دلار در هر گالن شده است... تو رئیس‌جمهوری، نه یک پادشاه دیوانه؛ پس در شأن آن رفتار کن.»

ترامپ پیش‌تر در پلتفرم «تروث سوشیال» نوشته بود: «حالا که تنگه هرمز تحت کنترل ایالات متحده آمریکا درآمده است، آیا باید نام آن را به تنگه ترامپ تغییر دهیم؟»

در حالی که دونالد ترامپ بارها ادعای تحت کنترل درآوردن تنگه هرمز را مطرح کرده، اما اطلاعات محافل بین المللی نشان از آن دارد که ایران همچنان بر این تنگه راهبردی کنترل کامل دارد و ناوبری در این تنگه تحت ترتیبات امنیتی ایران صورت می‌گیرد. بر اساس داده‌های اولیه کشتیرانی که امروز پنج‌شنبه منتشر شد، ۶ کشتی باربری دیروز از تنگه هرمز عبور کرده‌اند که این آمار نسبت به ۱۱ کشتی در روز قبل کاهش یافته و بسیار کمتر از میانگین ده روزه که حدود ۱۳ کشتی است، می‌باشد.

کد مطلب 6936219

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    نظرات

    • سید احمد بهشتی IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      2 1
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      هرکسی را در شأن خودش باید جواب داد آقای ترامپ عزیز آنجا شش هزار سال قدمت تنگه هرمز را دارد شما دنبال یک گشاد راه باش که بنامت باشد آنهم در تمام ایالات تا هیچگاه مردم ایران را از یاد نبرید نه تو نه رییس جمهور های آینده با تابلوی گشاد راه ترامپ یاد ملت قهرمان ایران بیافتند
    • ادم IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      2 1
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      بیا بگیر ترامپ دیوانه.اگه میتونی ..باداورده رابادمیبرد.توهم باید با پای خودت اون سربازهای بی شرف ادمکشتوازمنطقه ماببری.وپشت سرتو نگاه نکنی.بروبه جهنم ترامپ.جهنم درانتظارتو ونتانیاهو است .دیگه روزای اخرتونه .شیاطین اپستین گوش به عقلا و مردم امریکا نمیدهند.خودسرند.وقدرت عاریه ای خود را به رخ میکشند.ولی ما کشورمونو به هر قیمتی باشه نگه میداریم و از آن پاسداری میکنیم
    • IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      1 2
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      جناب سندرزجنگ ترامپ به توچه ربطی داره؟شمادمکراتها دنیاروناامن کردیددیگه چرافضولی توکاردیگران میکنید؟
    • سید IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      0 2
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      سندرز خودش هم یک دیوانه زنجیری است. همشون زنجیری هستن

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