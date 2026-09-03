برنی سندرز خطاب به ترامپ: به جنگ غیرقانونی‌ در ایران پایان بده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، برنی سندرز سناتور آمریکایی، به پستی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد که ترامپ در آن پست پیشنهاد کرده بود پس از «کنترل» آمریکا بر تنگه راهبردی هرمز، نام تنگه هرمز به «تنگه ترامپ» تغییر یابد.

سندرز در پستی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «نه آقای ترامپ، مردم آمریکا نمی‌خواهند که نام خودت را بر تنگه هرمز بگذاری... آنها از تو می‌خواهند به جنگ غیرقانونی‌ات در ایران پایان دهی؛ جنگی که باعث افزایش قیمت گازوئیل به ۵.۶۹ دلار در هر گالن و قیمت بنزین به ۴.۱۲ دلار در هر گالن شده است... تو رئیس‌جمهوری، نه یک پادشاه دیوانه؛ پس در شأن آن رفتار کن.»

ترامپ پیش‌تر در پلتفرم «تروث سوشیال» نوشته بود: «حالا که تنگه هرمز تحت کنترل ایالات متحده آمریکا درآمده است، آیا باید نام آن را به تنگه ترامپ تغییر دهیم؟»

در حالی که دونالد ترامپ بارها ادعای تحت کنترل درآوردن تنگه هرمز را مطرح کرده، اما اطلاعات محافل بین المللی نشان از آن دارد که ایران همچنان بر این تنگه راهبردی کنترل کامل دارد و ناوبری در این تنگه تحت ترتیبات امنیتی ایران صورت می‌گیرد. بر اساس داده‌های اولیه کشتیرانی که امروز پنج‌شنبه منتشر شد، ۶ کشتی باربری دیروز از تنگه هرمز عبور کرده‌اند که این آمار نسبت به ۱۱ کشتی در روز قبل کاهش یافته و بسیار کمتر از میانگین ده روزه که حدود ۱۳ کشتی است، می‌باشد.