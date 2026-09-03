ادعای مضحک معاون ترامپ درباره حمله به مراسم عروسی «سیریک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی با اشاره به جنایت حمله موشکی این کشور به یک مراسم عروسی در سیریک مدعی شد: ما در عملیاتهای رزمی غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهیم، هرگز چنین کاری نخواهیم کرد و پیش از این نیز چنین کاری نکردهایم. ما درباره این حادثه تحقیق خواهیم کرد و اکنون اطلاعاتی در دست نداریم که این خبر را تأیید یا تکذیب کند.
این ادعای وقیحانه معاون رئیسجمهور آمریکا در حالی مطرح می شود که روزنامه نیویورکتایمز امروز در گزارشی تفصیلی نوشت « بر اساس تحلیلهای انجام شده توسط نیویورک تایمز که با استناد به تصاویر و ویدئوهای صحنه حمله و بررسی روایت ساکنان و مقامات محلی صورت گرفته، این حمله که توسط آمریکا انجام شد، ساختمانی را در یک منطقه مسکونی هدف قرار داد که در آن مراسم عروسی در حال برگزاری بود.»
جی دی ونس در ادامه سخنانش افزود: دلیل افزایش قیمت بنزین در حال حاضر این است که ایرانیها به کشتیهای تجاری تیراندازی میکنند. اگر ما از کشتیرانی در تنگه هرمز محافظت نکنیم، هیچ طرف دیگری این کار را انجام نخواهد داد و با یک بحران فاجعهبار جهانی انرژی مواجه خواهیم شد.
وی ادعا کرد: به ایران حمله کردیم تا مانع دستیابی آن به سلاح هستهای شویم و برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و جلوگیری از وقوع یک بحران جهانی انرژی این کار را انجام دادیم.
معاون ترامپ تصریح کرد: بر ایران فشار میآوریم تا مانع تیراندازی آن به کشتیهای تجاری شویم و میدانیم که ایران به تلاش برای این کار ادامه خواهد داد. تا زمانی که ایران تیراندازی به کشتیها را متوقف نکند، با ایران مذاکره نخواهیم کرد. در حال حاضر از شمار زیادی از کشتیها محافظت میکنیم و به همین دلیل شاهد بحران جهانی انرژی نبودهایم. صادقانه بگویم، اگر تلاشهای ما نبود، قیمت بنزین میتوانست بسیار بسیار بالاتر باشد.
وی با طرح این ادعا که «شب گذشته ۱۵ میلیون بشکه نفت به لطف آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد»، ادعا کرد: همه گزینهها برای استفاده علیه ایران روی میز است؛ از جمله فشار اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک و عملیاتهای مخفیانه. ما ابزارهای زیادی در اختیار داریم و رئیسجمهور از برخی از آنها علیه ایران استفاده خواهد کرد.
ونس در پاسخ به این سوال که آیا این درگیری تا زمان انتخابات میاندورهای آمریکا به پایان خواهد رسید، مدعی شد: در مورد جنگ و جدول زمانی آن، فکر نمیکنم توصیف وضعیت کنونی بهعنوان «جنگ» دقیق باشد.
معاون ترامپ در ادامه ادعاهایش افزود: ما میتوانیم منطقه را ترک کنیم، اما کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ما میگویند: «این بدترین اتفاق ممکن خواهد بود».
وی در بخش دیگری از اظهارات گستاخانه خود گفت: توصیه من به مقامات جمهوری اسلامی این است از رفتار دیوانهوار خود دست بردارند و از شلیک به کشتیهای تجاری بپرهیزند.
ونس در پاسخ به سؤال یک خبرنگار که از او پرسید: «طبق گفته ترامپ، ایرانیها کی قرار است قیام کنند؟»، جواب داد: من زیاد نمیخواهم درباره این مسئله صحبت کنم. ما فقط تلاش میکنیم ایران را شکست دهیم تا کشتیها را نجات دهیم.
معاون رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش با اذعان به اینکه «باید در خصوص حملات سایبری ایران آگاه باشیم»، گفت: آمریکا در ۴۲ سال گذشته یعنی به اندازه سن من، جنگهای زیادی را تجربه کرد و تا زمانی که دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده نشد، تقریباً هیچکدام از آنها را برنده نشده بودیم.
این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد: با وجود اختلافات سیاسی ما با چین، آنها مایل به همکاری با ما برای اعمال فشار بر ایرانیها هستند. رئیس جمهور ترامپ شخصا با رئیس جمهور چین صحبت کرده که به ایران امتیاز خاصی ندهند. چینی ها نیز خواستار توقف حملات ایران به کشتی ها هستند.
ونس در بخش دیگری از سخنانش گفت: اروپاییها بهصورت علنی از ما انتقاد میکنند اما در خلوت به ما میگویند اگر آمریکا در مقابل ایران کاری نکند، هیچکس دیگری در جهان قادر به مقابله با ایران نیست.
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