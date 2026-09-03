نیویورک تایمز: بمبی که مراسم عروسی سیریک را هدف قرار داد، آمریکایی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته توسط روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» از بقایای تسلیحات به کار گرفته شده در حمله به مراسم عروسی در کوهستک واقع در شهرستان سیریک نشان می‌دهد که این حمله توسط آمریکا انجام شده است. در این حمله ۳ انفجار، یک مراسم عروسی در شهر کوهستک در جنوب ایران را هدف قرار داد که منجر به شهادت و زخمی شدن ده ها غیرنظامی شد.

بر اساس تحلیل‌های انجام شده توسط نیویورک تایمز که با استناد به تصاویر و ویدئوهای صحنه حمله و بررسی روایت ساکنان و مقامات محلی صورت گرفته، این حمله که توسط آمریکا انجام شد، ساختمانی را در یک منطقه مسکونی هدف قرار داد که در آن مراسم عروسی در حال برگزاری بود.

«تریور پول»، تحلیلگر سرویس تحقیقات تسلیحاتی در این روزنامه، تأکید کرد که بقایای سلاح مشاهده شده در تصاویر پس از حمله، با اجزای یک بمب هدایت‌ شونده مطابقت دارد که توسط فرماندهی مرکزی آمریکا استفاده می‌شود و در زرادخانه نیروهای ایرانی موجود نیست.

در حمله دشمن آمریکایی به یک جشن عروسی در کوهستک واقع در شهرستان سیریک استان هرمزگان، بیش از ۷۰ نفر از هم‌وطنان شهید و مجروح شدند که اغلب آنها زن و کودک بودند.

این جنایات جنگی وحشیانه که نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است یادآور جنایات قبلی آمریکایی-صهیونیستی طی یک سال و نیم اخیر، از جمله در میناب و لامرد است.

در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طبق حق ذاتی دفاع مشروع پایگاه‌های نظامی آمریکا را که مبدأ و پشتیبان تجاوز نظامی آمریکا علیه کیان ایران بود، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند.