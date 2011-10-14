تشریح سیاست خارجی ایران و مسائل بین المللی در تاتارستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، "رامین مهمانپرست" در جمع دانشجویان دانشگاه فدرال قازان، ضمن تاکید بر نقش رسانه و دیپلماسی عمومی اظهار داشت : غربیها از رسانه به عنوان ابزاری برای سیاست جنگ طلبانه خود استفاده می کنند.

وی افزود: آمریکا از حادثه 11 سپتامبر برای جنگ علیه افغانستان استفاده ابزاری کرد و ضمن متهم کردن مسلمانان به تروریسم در حمله به این کشور 110 هزار نفر را کشتند.

سخنگوی وزارت امور خارجه به کشتار بیش از یک میلیون نفر در جنگهای عراق و افغانستان اشاره کرد و افزود: آمریکا ضمن شکنجه مردم عراق و افغانستان در زندانهای ابوغریب، بگرام و گوانتانامو همچنان ادعای حقوق بشر هم دارد.

وی با اشاره به حمایت غربیها از گروهک تروریستی منافقین تاکید کرد: تاکنون بیش از 16 هزار نفر از مردم ایران در اقدامات این گروهک کشته شده اند.

مهمانپرست با تاکید بر صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران، در اشاره به آمریکا این سئوال را مطرح کرد که نخستین کشور استفاده کننده از بمب اتمی در جهان چه کشور بوده و از 20 هزار کلاهک هسته ای موجود در جهان چه کشوری بیشتران میزان آن را در اختیار دارد؟

وی خاطر نشان کرد: آمریکا هم اکنون در ضعیف ترین دوران تاریخی خود قرار دارد و مردم جهان در شرایط فعلی از آرمان ملت ایران که دنیای پر از صلح و امنیت برای همه کشورهاست، حمایت می کنند.

وی تاکید کرد: باید کشورهای منطقه با همکاری، صلح و امنیت را بدون دخالت خارجی ایجاد کنند. وی در پایان به نقش رسانه ها در بهبود روابط بین کشورها اشاره کرد و علت حضور هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در روسیه و تاتارستان را نهفته در همین مسئله دانست.