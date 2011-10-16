رکورد تولید زیتون توسط کشاورز قزوینی شکست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کشاورز قاضی زیتون کار طارمی از بخش طارم سفلی شهرستان قزوین موفق به برداشت 26 تن محصول در هر هکتار شد.

علی درجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی شهرستان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این باغدار طرح الگویی زیتون عامل موفقیت خود را به بکارگیری توصیه های ترویجی و فنی، هرس، تغذیه مناسب، آبیاری و کنترل تلفیقی آفات(IPM) عنوان کرده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عامل موفقیت این باغدار را همکاری در خصوص طرح ترویجی، تسریع انتقال یافته ها در باغات زیتون به عنوان یکی از طرحهای موفق با هدف ارتقاء دانش بهره برداران و افزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزی و تولید محصول سالم عنوان کرد و گفت: یکی از نتایج این طرح افزایش عملکرد سایت الگویی باغ زیتون نسبت به سایر تولید کنندگان بخش است.

درجانی تصریح کرد: با اجرای این طرح در منطقه گام موثری در فرآیند هماهنگی و همسویی کلیه واحدهای اجرا، تحقیقات، آموزش و ترویج جهت دستیابی به اهداف طرح برداشته شده است.

وی افزود: ‌با هماهنگی تیم تحقیق و ترویج از باغ الگویی طرح ترویجی تسریع انتقال یافته های زیتون بازدید شد که میزان عملکرد در حدود26 تن در هکتار برآورد شد که این میزان بالاترین میزان تولید در واحد سطح در کشور است.

این مسئول یادآورشد: پس از ارزیابی کمی و کیفی طرح وهمچنین کیل گیری سایت اصلی باغ زیتون توسط نمایندگان و کارشناسان دفتر ترویج، محمد علی کشاورز قاضی به عنوان نامزد تولیدکننده برتر محصول زیتون در کشور معرفی شده است.

