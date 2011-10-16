مجریان برگزاری نمایشگاه برای اخذ گواهی ایمنی اقدام کنند

علیرضا پیغمبردوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم استاندارد سازی واحدهای نمایشگاهی این استان اظهار داشت: عدم رعایت استانداردها و دستور العمل های ویژه توسط مجریان واحدهای نمایشگاهی عمومی و تخصصی خسارات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: باتوجه به دایر شدن نمایشگاههای فصلی و استقبال شهروندان از این نمایشگاهها به دلیل تنوع محصولات با قیمت مناسب لزوم توجه بیشتر به این نکته ضروی به نظر می رسد.

این مسئول با اشاره به همکاری سازمان بازرگانی استان البرز با شهرداری به منظور حفظ جان و مال شهروندان گفت: در این زمینه شهرداری کرج آماده ارائه خدمات کارشناسی ایمن سازی است و لازم است تا مجریان واحدهای نمایشگاهی برای اخذ گواهی ایمنی به سازمان آتش نشانی یا شهرداری کرج مراجعه کنند.

همچنین پیغمبردوست، عدم صدور مجوز برای برگزاری نمایشگاه در ضلع غربی میدان امام خمینی (ره) از سوی استانداری البرزرا یادآور شد و افزود: با توجه به سازه سبک و اشتعال زا و عدم رعایت نکات ایمنی از این پس سایت موقت نمایشگاه های استان البرز جنب شرکت تجهیزات ایمنی راهها برگزار می شود که وضعیت ایمنی این سازه ها نیز در دستور کار قرار دارد.



وی با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی در سازه جدید نمایشگاه کنونی ضروری است بیان کرد: برگزاری نمایشگاه عمومی و تخصصی باید در مکانی باشد که کمترین خطر متوجه بازدید کنندگان شود ضمن اینکه رعایت تمامی نکات ایمنی در این زمینه ضروری است.



مراجعه هزار و 491 واحد صنفی برای اخذ گواهی ایمنی به سازمان آتش نشانی کرج

مدیر بحران شهرداری کرج در ادامه از مراجعه یک هزار و 491 واحد صنفی برای اخذ گواهی ایمنی به سازمان آتش نشانی کرج خبر داد و گفت: طی شش ماهه نخست سال جاری یک هزار و 491 واحد صنفی برای اخذ گواهی ایمنی به سازمان آتش نشانی کرج مراجعه کردند.

وی افزود:بر مبنای ماده 29 آیین نامه اماکن عمومی مصوب خرداد 63 و اصلاحیه بهمن 64 هیئت وزیران تمام واحدهای صنفی ملزم به نصب و تجهیز واحدهای صنفی مربوطه به وسایل آتش نشانی و بهره برداری به هنگام هستند.

این مسئول بیان کرد: در این راستا مناطق دوازده گانه شهرداری در زمان صدور یا تجدید پروانه واحد صنفی نسبت به تشکیل پرونده،اعلام هزینه کارشناسی و تعیین زمان بازدید و... اقدام می کنند.

پیغمبردوست گفت: آمار صدور گواهی ایمنی در شش ماهه نخست سال جاری بیانگر اقدامات چشمگیر در این زمینه است به طوریکه این مهم در برخی از مناطق شهرداری رشد قابل توجهی داشته است.