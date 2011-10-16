به گزارش خبرگزاری مهر، "تین ابلتورپ" مدیر بیمه ای از اسکس، اوایل سال 2011 جراحی آرتوپلاستی نیمی از مچ را بر روی دستش انجام داد که طی این جراحی قطعه ای جایگزین یکی از استخوانهای مچ دست او شد تا بتواند حرکات طبیعی دست را بازگرداند.

جراحان انگلیسی با همکاری سازندگان این قطعه قابل کاشت مصنوعی موفق به انجام این جراحی شده و آن را دستاوردی بزرگ در درمان جراحتهای مچ دست در افراد جوان می دانند. این قطعه به گونه ای طراحی شده که پس از کاشته شدن در دست می تواند امکان اجرای حرکت پرتاب دارت را به بیمار بدهد، حرکتی که اجرای آن نیازمند بیشترین حرکات مچ دست است که معمولا افرادی که تحت جراحی مچ قرار می گیرند توانایی انجام آن را برای همیشه از دست می دهند.

پیش از این برای ترمیم چنین جراحتهایی تنها دو شیوه درمانی وجود داشت: جایگزینی کامل مچ دست با استفاده از قطعات فلزی که به انتهای بازو و دست وصل می شده و به واسطه یک جدا کننده فضای کافی برای ایجاد حرکت را فراهم می آوردند و یا اینکه استخوانهای مچ دست آسیب دیده را به یکدیگر جوش می دادند که هر دو روش دایره فعالیتهای دست آسیب دیده را محدود می کرد.

به گفته "گرگ پکر" از دانشگاه ساوثاند" تقریبا تمامی فعالیتهای روزانه نیازمند حرکت مچ دست هستند، از مسواک زدن دندانها گرفته تا بازی کردن، و انجام چنین کارهایی با مچی که استخوانهایش به هم جوش خورده اند می تواند بسیار دشوار باشد.

اولین کاندیداها برای دریافت شیوه درمانی جدید بیماران جوانتر هستند که به عارضه ای به نام CLAC یا عارضه تخریب رباط مچ دست مبتلا هستند. این عارضه می تواند در پی آسیب دیدگی های ورزشی به وجود بیاید و در اثر آن استخوان مچ دست در بخش شست دست از دیگر استخوانها جدا می شود.

استفاده از شیوه جراحی جدید می تواند دوران بهبود از جراحی را از چند ماه به چند هفته کاهش دهد، همچنین قطعه های قابل کاشت دیگر را باید هر پنج تا 10 سال تعویض کرد اما این قطعه جدید که از کروم کبالت ساخته شده می تواند رشد استخوانها را افزایش داده و برای 20 سال در بدن دوام بیاورد.

بر اساس گزارش دیلی میل، در این جراحی سه استخوان "اسکافوید"، "لونات" و "پیسی فورم" از بخش پایینی مچ برداشته شده و این قطعه که به دندان سگ شباهت دارد جایگزین استخوان "اسکافوید" می شود. جراحان با ایجاد حفره ای در استخوانهای اصلی بازو این قطعه را از بخش باریکش به استخوانها وصل می کنند و سر پهنتر قطعه آزاد باقی می ماند تا بتواند حرکات عادی مچ را به فرد بازگرداند.