آغاز عملیات بهسازی و بازسازی «مهمانسرای غدیر» حرم مطهر امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی فرزادنیا اظهار کرد: در راستای تحقق تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر ارتقای کیفی خدمات و زیباسازی معنوی فضاهای زیارتی، عملیات اجرایی بهسازی و بازسازی «مهمانسرای غدیر» با هدف افزایش سطح رضایت‌مندی زائران بارگاه منور رضوی آغاز شد.

مدیر آشپزخانه‌ها و مهمانسراهای حضرت رضا (ع) افزود: پروژه ارتقای کالبدی مهمانسرای غدیر پس از یک سال کار کارشناسی، برگزاری جلسات متعدد با متخصصان امر و طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح آستان قدس رضوی، برای اجرا به مدیریت عالی حرم مطهر رضوی ابلاغ شده است.

وی گفت: بر همین اساس، به منظور آغاز فعالیت‌های عمرانی، مهمانسرای غدیر از روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵ به‌صورت موقت از مدار خدمت‌رسانی خارج و برای عملیات اجرایی به سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی تحویل داده شد.

تداوم خدمت در «مهمانسرای حرعاملی»

فرزادنیا با تأکید بر تکریم زائر و ارج نهادن به زحمات خادمان و کارکنان این آستان مقدس، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمامی فرآیند اطعام زائران به مهمانسرای حرعاملی منتقل شده است تا خللی در روند میزبانی از زائران ایجاد نشود.

مدیر آشپزخانه‌ها و مهمانسراهای حضرت رضا (ع) در ادامه به تغییرات سازه‌ای ایجادشده در مهمانسرای حرعاملی اشاره کرد و گفت: با اعمال تغییرات جزئی در سازه مهمانسرای حرعاملی، برای مدیریت بهتر جریان جمعیت و تفکیک دقیق خدمات، سالن پذیرایی زائران، پرسنل، خدمه و سهمیه‌های فصلی، همگی به‌طور دقیق از یکدیگر تفکیک شده‌اند.

وی با تشریح نحوه تردد در مهمانسرای حرعاملی افزود: در این طرح، درب‌های ورودی و سالن‌ها نیز برای جلوگیری از هرگونه اختلال، کاملاً از یکدیگر تفکیک شده‌اند. تمامی این تغییرات و جزئیات نیز با نصب تابلوهای راهنما در محیط مهمانسرا به زائران و مراجعان اطلاع‌رسانی شده است.

فرزادنیا همچنین درباره خدمت‌رسانی به کارکنان خاطرنشان کرد: بدون ایجاد اختلال در فعالیت خدمت‌رسانی به خدمه، پرسنل و کارمندان، اقداماتی صورت گرفته است که بر اساس آن، خادمانی که قصد صرف غذا در مهمانسرای حرعاملی را دارند، می‌توانند از طریق درب کشیک‌خانه خدام وارد شده و پذیرایی شوند.

مدیر آشپزخانه‌ها و مهمانسراهای حضرت رضا (ع) درباره حجم ارائه خدمات خاطرنشان کرد: با وجود تعطیلی موقت مهمانسرای غدیر، ظرفیت کمی و کیفی غذای حضرت به هیچ عنوان تغییر نکرده است.

وی یادآور شد: به‌طور متوسط سالانه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در مهمانسراهای حضرت رضا (ع) پذیرایی می‌شوند که روزانه بیش از ۲۳ هزار نفر در سه وعده صبحانه، ناهار و شام از خوان پربرکت حضرت رضا (ع) متنعم می‌شوند.