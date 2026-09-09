به گزارش خبرنگار مهر، بوستان بزرگ خانواده‌محور «موعود» با ۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای تفرجگاهی، همزمان با بهره‌برداری از مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، فرهنگی، خدماتی و ترافیکی منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان، شامگاه چهارشنبه به بهره‌برداری رسید.

بهره‌برداری از این بوستان در محله سودان، بخشی از مجموعه طرح‌های مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی، توسعه فضای سبز و افزایش امکانات تفرجگاهی در منطقه ۱۴ اصفهان است؛ منطقه‌ای که به گفته مسئولان شهری، توسعه زیرساخت‌های عمومی در آن با توجه به نیازهای محلات کم‌برخوردار دنبال شده است.

در این آیین، محمدمهدی کریمی، مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی این منطقه، بهره‌برداری از بوستان موعود را یکی از طرح‌های شاخص دوره کنونی مدیریت شهری دانست.

موعود؛ تبدیل فضای بی‌دفاع شهری به بوستان خانواده‌محور

کریمی گفت: در سال‌های اخیر تلاش شده است بخشی از فضاهایی که از ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات عمومی برخوردار نبوده‌اند، به فضاهای مورد استفاده شهروندان تبدیل شوند.

وی با اشاره به سابقه اجرای پروژه‌های عمرانی در منطقه ۱۴ افزود: یکی از اقدامات انجام‌شده، تبدیل محور موسوم به جاده مرگ به جاده زندگی بود که با اجرای طرح‌های ترافیکی در این محدوده، بخشی از مسائل ایمنی و دسترسی ورودی شمال شرق اصفهان مورد توجه قرار گرفت.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان همچنین به اجرای پروژه‌های ترافیکی در ورودی شهر اشاره کرد و ادامه داد: زیرگذر شهدای ورزشکار، روگذر شهید کاظمی آشتیانی در محور آیت‌الله غفاری و پروژه زیرگذر شهید خدمت، از جمله طرح‌هایی هستند که در سال‌های اخیر در این محدوده به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی درباره بوستان موعود اظهار کرد: این مجموعه با هدف افزایش سرانه فضاهای تفرجگاهی و ایجاد محیطی مناسب برای حضور خانواده‌ها احداث شده است و امکاناتی همچون آمفی‌تئاتر روباز، زمین ورزشی چندمنظوره، مسیر دوچرخه‌سواری، فضاهای بازی کودکان، نشیمن‌های خانوادگی، پارکینگ، کافی‌شاپ و اغذیه‌فروشی در آن پیش‌بینی شده است.

کریمی اضافه کرد: در این مجموعه، جایگاه شارژ خودروهای برقی، پست برق مستقل و مخزن آب مستقل نیز پیش‌بینی شده است تا زیرساخت‌های خدماتی بوستان متناسب با نیازهای شهروندان تأمین شود.

بر اساس آمار ارائه‌شده، منطقه ۱۴ از نظر رتبه‌بندی توسعه فضای سبز در شمار مناطق برتر اصفهان قرار دارد و سرانه فضای سبز آن ۰.۴ مترمربع به ازای هر نفر است.

همچنین در طرح‌های فضای سبز این منطقه، ۲۷ هزار مترمربع چمن با چهار نوع پوشش گیاهی اجرا شده و ۲ هزار و ۵۰۰ اصله درخت و درختچه از انواع مختلف در آن کاشته شده است. استفاده از پرچین‌ها و باغچه‌های گل فصلی و دائمی مقاوم به کم‌آبی نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه فضای سبز منطقه اعلام شده است.

بوستان موعود متعلق به همه شهروندان اصفهان است

مجید نادرالاصلی، رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این آیین با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی نباید صرفاً به یک منطقه محدود تلقی شود، بلکه نتیجه آن باید در خدمت شهروندان سراسر اصفهان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بوستان موعود از ظرفیت تبدیل شدن به یک مقصد تفریحی شهری برخوردار است، افزود: این مجموعه می‌تواند برای شهروندانی که به دنبال فضایی برای تفریح، سرگرمی و حضور خانوادگی هستند، فرصت مناسبی ایجاد کند.

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به شرایط کالبدی برخی محلات منطقه ۱۴ گفت: در محدوده‌ای که بسیاری از معابر آن با محدودیت‌های کالبدی مواجه است، ایجاد فضاهای عمومی و تفریحی می‌تواند بخشی از نیازهای شهروندان را پاسخ دهد.

نادرالاصلی با تأکید بر ضرورت صیانت از امکانات ایجادشده ادامه داد: نگهداری فضای سبز، تأسیسات، تجهیزات و حفظ آرامش شهروندانی که از این مجموعه استفاده می‌کنند، تنها وظیفه مدیریت شهری نیست و مشارکت مردم و اهالی محله نیز در حفظ این سرمایه عمومی اهمیت دارد.

وی همچنین اجرای پروژه‌های زیرساختی در منطقه ۱۴ را بخشی از روند توسعه خدمات عمومی دانست و گفت: طرح‌هایی همچون توسعه قطار شهری، پروژه‌های ترافیکی و زیرگذرهای اجراشده در این محدوده، در کنار پروژه‌های خدماتی و فضای سبز، مجموعه‌ای از اقدامات برای ارتقای کیفیت زندگی در این بخش از شهر است.

۱۴ دوربین نظارتی برای ارتقای امنیت محلات

در ادامه برنامه‌های مدیریت شهری منطقه ۱۴، ۱۴ دستگاه دوربین نظارت تصویری در سطح محلات این منطقه نصب و در شبکه قرار گرفته است.

برای اجرای این طرح، بیش از ۴۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است؛ اقدامی که با هدف تقویت زیرساخت‌های نظارت تصویری و ارتقای ظرفیت مدیریت و پایش شهری در محلات منطقه انجام شده است.

همچنین پل عابر پیاده خیابان آیت‌الله غفاری روبه‌روی بیمارستان حضرت زینب (س) با استفاده از دو دستگاه آسانسور مکانیزه شده است تا امکان استفاده مناسب‌تر جانبازان و افراد دارای معلولیت از این مسیر فراهم شود.

هزینه اجرای این طرح نیز ۹۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

توسعه فضای سبز؛ محور دیگری از پروژه‌های منطقه ۱۴

توسعه فضای سبز یکی دیگر از محورهای پروژه‌های اجراشده در منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان است؛ موضوعی که در کنار ایجاد فضاهای تفرجگاهی، به‌عنوان بخشی از برنامه ارتقای کیفیت محیط شهری دنبال شده است.

در همین چارچوب، کاشت ۲ هزار و ۵۰۰ اصله درخت و درختچه، اجرای ۲۷ هزار مترمربع چمن با چهار نوع پوشش گیاهی و احداث پرچین‌ها و باغچه‌های گل فصلی و دائمی مقاوم به کم‌آبی در دستور کار قرار گرفته است.

بهره‌برداری از بوستان خانواده‌محور موعود نیز در همین چارچوب انجام شد تا بخشی از نیازهای شهروندان منطقه به فضاهای عمومی، تفرجگاهی، ورزشی و خانوادگی پاسخ داده شود.