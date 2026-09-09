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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس انتخاب شد

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس انتخاب شد

با اعلام باشگاه پرسپولیس حسین صابری به عنوان رئیس هیئت مدیره این باشگاه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، اردوبادی که پیش از این ریاست هیئت‌مدیره پرسپولیس را بر عهده داشت، به دلیل نامزدی برای عضویت در هیئت‌مدیره یکی از بانک ها و عدم امکان تصدی هم‌زمان این دو مسئولیت، از هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس جدا شد.

در پی این تغییر حسین صابری به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره شرکت فرهنگی‌ورزشی پرسپولیس معرفی و به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره باشگاه انتخاب شد.

از سوابق اجرایی و مدیریتی حسین صابری می‌توان به نایب رئیسی شورای اسلامی کلانشهر قم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت، خزانه‌دار و عضو هیئت رئیسه این شورا، دو سال مشاور رئیس شورای عالی استان‌ها، عضویت در شورای برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها، بیش از ۱۰ سال مدیریت در حوزه مسکن و افزون بر ۲۰ سال فعالیت در عرصه‌های بانکی اقتصادی اجتماعی و سیاسی اشاره کرد.

در نشست هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های اردوبادی مراسم معارفه عضو جدید نیز برگزار شد.

حسین صابری با انتخاب اعضا از این پس ریاست هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس را بر عهده خواهد داشت.

کد مطلب 6942536

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