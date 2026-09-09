رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، اردوبادی که پیش از این ریاست هیئتمدیره پرسپولیس را بر عهده داشت، به دلیل نامزدی برای عضویت در هیئتمدیره یکی از بانک ها و عدم امکان تصدی همزمان این دو مسئولیت، از هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس جدا شد.
در پی این تغییر حسین صابری بهعنوان عضو جدید هیئتمدیره شرکت فرهنگیورزشی پرسپولیس معرفی و بهعنوان رئیس هیئتمدیره باشگاه انتخاب شد.
از سوابق اجرایی و مدیریتی حسین صابری میتوان به نایب رئیسی شورای اسلامی کلانشهر قم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت، خزانهدار و عضو هیئت رئیسه این شورا، دو سال مشاور رئیس شورای عالی استانها، عضویت در شورای برنامه و بودجه شورای عالی استانها، بیش از ۱۰ سال مدیریت در حوزه مسکن و افزون بر ۲۰ سال فعالیت در عرصههای بانکی اقتصادی اجتماعی و سیاسی اشاره کرد.
در نشست هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس، ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای اردوبادی مراسم معارفه عضو جدید نیز برگزار شد.
حسین صابری با انتخاب اعضا از این پس ریاست هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس را بر عهده خواهد داشت.
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