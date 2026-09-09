به گزارش خبرنگار مهر، صداهایی که دقایقی پیش در برخی نقاط اطراف ملارد شنیده شد، ناشی از عملیات خنثی‌سازی کنترل‌شده مهمات بوده و موضوع نگران‌کننده‌ای گزارش نشده است.

دقایقی پیش صداهایی در اطراف شهرستان ملارد شنیده شد که موجب نگرانی برخی شهروندان شد.

بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار مهر، این صداها مربوط به خنثی‌سازی کنترل‌شده مهمات بوده است.

در همین راستا از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش و خونسردی، از توجه به شایعات و اخبار تاییدنشده خودداری کرده و اخبار را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.