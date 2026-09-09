به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی، چهارشنبه شب در بیست‌وهفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بین‌المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور که در تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان برگزار شد با اشاره به رویکرد اجتماعی در حوزه آموزش پزشکی اظهار کرد: دکتر حق‌دوست در دوران مسئولیت خود به عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت، نگاه اجتماعی به آموزش داشت و کارگروه پاسخگویی اجتماعی معاونت آموزشی را تشکیل داد که این رویکرد، زمینه‌ساز توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی در نظام آموزش پزشکی شد.

علم و دانش؛ از عوامل مهم سربلندی ایران

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به شرایط دشوار کشور و فشارهای خارجی گفت: دشمنان ایران کریه‌ترین رفتارها را با کشور ما داشتند و حتی اعلام کردند که می‌خواهند ایران دیگر وجود نداشته باشد، اما امروز ما سربلند هستیم؛ چراکه آنها نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند.

حبیبی، افزود: یکی از دلایل اصلی این موفقیت، حضور افرادی مانند شماست که دانشمند شدند و با علم و دانش خود به کشور کمک کردند تا از قدرت دفاعی برخوردار باشد.

وی با تأکید بر نقش دانش و دانشگاه در عبور از شرایط دشوار کشور تصریح کرد: علاوه بر همبستگی و ایران‌دوستی مردم، علم، دانشجویان و دانشمندان از مهم‌ترین عوامل پیروزی و سربلندی کشور هستند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر توان علمی و ظرفیت جوانان، مسیر سازندگی کشور با قدرت ادامه پیدا کند.

توسعه پایدار بدون توسعه علمی امکان‌پذیر نیست

حبیبی، با تأکید بر ارتباط مستقیم توسعه پایدار با پیشرفت علمی گفت: اگر بخواهیم به توسعه پایدار دست پیدا کنیم، باید توسعه علمی داشته باشیم. پیشرفت کشور زمانی محقق می‌شود که پیشرفت علمی داشته باشیم و این امر نیازمند توجه جدی به دانشجو، استاد، فناوری و سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

وی ادامه داد: هویت ملی ما که دارای شأن و منزلت است و برای ما عزت می‌آورد، با توسعه علمی جان می‌گیرد و تقویت می‌شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خطاب به دانشجویان گفت: امروز و فردای کشور در دستان شما، یعنی بهترین‌های ایران است و ما در ستاد وزارتخانه وظیفه داریم در خدمت شما باشیم؛ چراکه آینده ایران به دست شما رقم خواهد خورد.

پژوهش‌ها باید مبتنی بر نیازهای کشور و جهان باشد

حبیبی، با اشاره به ضرورت جهت‌دهی تحقیقات دانشگاهی به سمت نیازهای واقعی جامعه اظهار کرد: اگر توسعه علمی و تحقیقات شما بر اساس نیازهای کشور و جهان شکل بگیرد، این توسعه علمی می‌تواند هویت ملی ما را ارتقا دهد و زمینه‌ساز پیشرفت کشور باشد.

وی همچنین خلاقیت را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در شرایط کنونی دانست و گفت: باید با خلاقیت هرچه بیشتر در مسائل علمی پیش برویم. در شرایطی که محدودیت‌ها و عدم دسترسی‌هایی برای ما ایجاد شده است، خلاقیت می‌تواند راه پیروزی و موفقیت ما باشد.

فعالیت ۸۹۸ انجمن علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فرهنگی و دانشجویی گفت: یکی از وظایف اصلی حوزه فرهنگی، ارتقای مهارت‌های ادراکی دانشگاه و دانشجویان است و در همین راستا تلاش کرده‌ایم ظرفیت کانون‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی را برای ایجاد بستر مناسب فعالیت و مشارکت افزایش دهیم.

وی افزود: در حال حاضر ۸۹۸ انجمن علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فعال هستند که ظرفیت بزرگی برای توسعه علمی کشور به شمار می‌روند و امیدواریم بتوانیم در مسیر خدمت‌رسانی به دانشجویان و تقویت این ظرفیت‌ها مؤثر باشیم.

حبیبی، با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری بیست‌وهفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بین‌المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از تلاش‌های انجام‌شده برای برگزاری این رویداد علمی تشکر کرد.