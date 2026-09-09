به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه معاونت روابط عمومی سپاه شهدای آذربایجان غربی آمده است، شهادت هنر مردان خداست و بندگان مخلص و الهی، همواره و در همه حال در آرزوی شهادت اند و خوشا به حال کسانی که در راه جهاد و خدمت رسانی به مردم و حفظ آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، عاشقانه به دیدار معبود خود شتافتند.

شهادت مظلومانه ماموستا محمد نزهتی، در پی جنایت تروریستی و وحشیانه توسط گروهک‌های تجزیه طلب صهیونیستی- آمریکایی، موجب تأثر و تألم آحاد جامعه روحانیت و عموم مردم شهید پرور استان آذربایجان غربی گردید.

این جنایت نه تنها هدف قرار دادن یک شخصیت برجسته، بلکه تلاشی مذبوحانه برای ایجاد شکاف و تفرقه میان مسلمانان و از بین بردن وحدت شیعه و سنی و همچنین سلب امنیت و آرامش از جامعه است.

سوابق درخشان این شهید والا مقام در بسیج مردمی بویژه همکاری طولانی با بسیج اساتید، طلاب و روحانیون، نشان از شوق خدمتگذاری به مردم، صفای باطن و تواضع ایشان است.

سپاه شهدای استان آذربایجان غربی شهادت این روحانی والامقام را خدمت خانواده محترم و همچنین مردم شهید پرور استان، تبریک و تسلیت عرض نموده و اعلام می کند، این استان از ابتدای پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی، همواره با حوادثی اینچنین رو به رو بوده اما وحدت بین شیعه و سنی و علمای اسلام ذره ای دچار خلل نگردیده و صد البته باعث قوام و تقویت ارتباط بین پیروان مسلمان این دو مذهب گردیده است.