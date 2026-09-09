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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

شهادت ماموستا محمدنزهتی در حادثه ترور گروهک‌های تجزیه طلب کردی

شهادت ماموستا محمدنزهتی در حادثه ترور گروهک‌های تجزیه طلب کردی

ارومیه - معاونت روابط عمومی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی در بیانیه ای شهادت ماموستا محمدنزهتی امام جمعه اهل سنت پیرانشهر در حادثه ترور گروهک‌های تجزیه طلب کردی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه معاونت روابط عمومی سپاه شهدای آذربایجان غربی آمده است، شهادت هنر مردان خداست و بندگان مخلص و الهی، همواره و در همه حال در آرزوی شهادت اند و خوشا به حال کسانی که در راه جهاد و خدمت رسانی به مردم و حفظ آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، عاشقانه به دیدار معبود خود شتافتند.

شهادت مظلومانه ماموستا محمد نزهتی، در پی جنایت تروریستی و وحشیانه توسط گروهک‌های تجزیه طلب صهیونیستی- آمریکایی، موجب تأثر و تألم آحاد جامعه روحانیت و عموم مردم شهید پرور استان آذربایجان غربی گردید.

این جنایت نه تنها هدف قرار دادن یک شخصیت برجسته، بلکه تلاشی مذبوحانه برای ایجاد شکاف و تفرقه میان مسلمانان و از بین بردن وحدت شیعه و سنی و همچنین سلب امنیت و آرامش از جامعه است.

سوابق درخشان این شهید والا مقام در بسیج مردمی بویژه همکاری طولانی با بسیج اساتید، طلاب و روحانیون، نشان از شوق خدمتگذاری به مردم، صفای باطن و تواضع ایشان است.

سپاه شهدای استان آذربایجان غربی شهادت این روحانی والامقام را خدمت خانواده محترم و همچنین مردم شهید پرور استان، تبریک و تسلیت عرض نموده و اعلام می کند، این استان از ابتدای پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی، همواره با حوادثی اینچنین رو به رو بوده اما وحدت بین شیعه و سنی و علمای اسلام ذره ای دچار خلل نگردیده و صد البته باعث قوام و تقویت ارتباط بین پیروان مسلمان این دو مذهب گردیده است.

کد مطلب 6942184

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    نظرات

    • آراز IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      13 13
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      مردم اهل تشیع وترک آذربایجان غربی شهادت مظلومانه ماموستا محمدنزهتی راتسلیت میگوید،ومنافقان تجزیه طلب جایی در آینده آذربایجان غربی ندارند
    • ایرانی IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      9 7
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      چرا بیشتر از آنها حفاظت نمی کنید ماموساها وامام جمعه ها اهل تسنن سرمایه های وحدت ما هستند ما مسلمانان همه یکی هستیم شیعه وسنی وووو تفرقه دشمن است خدا یکی قرآن یکی پیغمبر ص یکی

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