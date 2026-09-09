والیبال ایران از سد دیوار چین گذشت؛ سومین پیروزی شاگردان پیاتزا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال در سومین و آخرین مسابقه مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه صبح امروز ( چهارشنبه) به مصاف چین رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود ایران به پایان رسید. ملیپوشان والیبال با سه پیروز به مرحله بعد صعود کردند. شاگردان پیاتزا پیش از این تیمهای نیوزیلند و هند را از پیش رو برداشته بودند.
ترکیب تیم ملی والیبال ایران:
مرتضی شریفی، عیسی ناصری، علی حاجی پور، پوریا حسین خانزاده، محمد ولی زاده، عرشیا به نژاد، محمدرضا حضرت پور
سرمربی: روبروتو پیاتزا
ست اول؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران
ست نخست با امتیاز مرتضی شریفی برای ایران آغاز شد، اما چین در همان دقایق ابتدایی با استفاده از حملات سرعتی و توپهای تند، چند امتیاز به دست آورد. با این حال، ایران اجازه نداد حریف اختلاف ایجاد کند و دو تیم در ادامه رقابتی نزدیک و پایاپای داشتند. در ادامه، علی حاجیپور با کسب امتیاز مستقیم از سرویس، ایران را ۱۱ بر ۱۰ پیش انداخت. برتری دو امتیازی ایران باعث شد سرمربی چین نخستین وقت استراحت خود را درخواست کند. پس از بازگشت دو تیم به زمین، ایران با حملات قدرتمند خود به روند امتیازگیری ادامه داد و پوریا حسینخانزاده با یک آبشار تماشایی، امتیاز پانزدهم را برای ایران به ارمغان آورد.
چین در ادامه با استفاده از ضربات نرم و قرار دادن توپ در فضای خالی پشت مدافعان ایران، بار دیگر اختلاف را کاهش داد و نتیجه ۱۷ بر ۱۶ شد. در سوی مقابل، ضربات قدرتمند خانزاده و حاجیپور، بهویژه حمله موفق حاجیپور مقابل تکدفاع چین، ایران را در کورس برتری نگه داشت.
عملکرد خوب ایران در سرویس و هماهنگی بازیکنان در حملات باعث شد ایران بار دیگر سه امتیاز از حریف پیش بیفتد و سرمربی چین دومین وقت استراحت خود را درخواست کند. پس از این وقفه نیز هماهنگی بازیکنان ایران در حمله و ضربه تمامکننده حاجیپور، امتیازهای مهمی برای شاگردان ایران به همراه داشت.
در امتیازهای پایانی، چین با دو سرویس متوالی موفق شد فاصله را کم کند و نتیجه ۲۳ بر ۲۲ شود تا حساسیت بازی افزایش پیدا کند. مرتضی شریفی با یک حمله تمامکننده، ایران را به امتیاز ۲۴ رساند.در نهایت عیسی ناصری با یک ضربه تمامکننده، امتیاز ۲۵ را برای ایران ثبت کرد تا ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران به پایان برسد.
ست دوم؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود چین
ست دوم با امتیاز بازیکن چین از منطقه دو آغاز شد و پس از خطای سرویس این تیم، ایران خیلی زود به امتیاز تساوی رسید. چینیها در سرویس و دفاع روی تور عملکرد بهتری داشتند، اما ایران با دریافت خوب حضرتپور و حمله تمامکننده پوریا حسینخانزاده، سومین امتیاز خود را به دست آورد. سرویس بازیکن چین که به تور برخورد کرد و امتیاز دیگری برای ایران به همراه داشت.
چین با استفاده از حمله پایپ به امتیاز پنجم رسید، در حالی که اشتباهات فردی بازیکنان ایران در این ست بیشتر شده بود. با این حال، عملکرد خوب محمد ولیزاده و دفاع مؤثر خانزاده، ایران را به تساوی ۵ بر ۵ رساند. در ادامه، خانزاده با سرویس مستقیم ایران را پیش انداخت و محمد ولیزاده نیز با خواباندن توپ در منطقه ششم زمین چین، امتیاز هشتم را برای ایران ثبت کرد.
دو تیم در ادامه رقابتی نزدیک داشتند و پس از یک رالی طولانی، چین با دفاع روی ضربه مرتضی شریفی به امتیاز ۱۰ رسید و ۱۰ بر ۹ پیش افتاد. حاجیپور خیلی زود این اختلاف را جبران کرد. در ادامه، دفاع روی تور ایران نیز بهتر شد و عیسی ناصری با تکدفاع موفق، حمله پایپ چین را متوقف کرد.
سرویسهای دو تیم در ادامه نقش مهمی داشت؛ حاجیپور سرویس خود را به تور زد، اما چینیها نیز در این بخش اشتباه کردند تا ایران به برتری ۱۵ بر ۱۳ برسد. دریافت مناسب ایران توسط حضرتپور و حملات مؤثر شریفی و خانزاده، برتری ایران را حفظ کرد و ضربه پایپ خانزاده، امتیاز هفدهم را برای ایران به همراه داشت. با خطای سرویس چین، ایران ۱۸ بر ۱۶ پیش افتاد.
در ادامه، بازی کاملاً پایاپای شد و چین با استفاده از دفاع روی تور و کاهش اشتباهات، اختلاف را جبران کرد. دو تیم در امتیاز ۲۰ برابر شدند. اشتباه عرشیا بهنژاد در حمله و خروج توپ از زمین، امتیاز ۲۱ را به چین داد و پیاتزا بلافاصله درخواست وقت استراحت کرد. پس از بازگشت دو تیم، خانزاده با یک آبشار قدرتمند بازی را به تساوی کشاند، اما خطای سرویس او بار دیگر چین را ۲۲ بر ۲۱ پیش انداخت.
حاجیپور با یک حمله قدرتمند و قرار دادن توپ در منطقه یک، تساوی را برقرار کرد. در حساسترین دقایق، دفاع موفق چین امتیاز ۲۴ را برای این تیم به همراه داشت و پیاتزا بار دیگر وقت استراحت گرفت. پس از آن، حقپرست به میدان آمد و توپ را دریافت کرد و پاس به شریفی رسید تا او با یک آبشار امتیاز ۲۳ را برای ایران کسب کند. با این حال، چین در امتیازهای پایانی برتری خود را حفظ کرد و در نهایت ست دوم را ۲۵ بر ۲۳ به سود خود به پایان رساند.
ست سوم؛ ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران
ایران ست سوم را بهتر آغاز کرد و خیلی زود دو امتیاز از حریف پیش افتاد، اما چین با دفاع مناسب روی تور اختلاف را جبران کرد. سرویس قدرتمند پوریا حسینخانزاده دریافت اول چینیها را بههم ریخت و مرتضی شریفی با استفاده از توپ برگشتی، ایران را ۵ بر ۳ پیش انداخت. شریفی در ادامه نیز با عبور دادن توپ از میان مدافعان چین، امتیاز ششم را برای ایران به دست آورد.
فشار ایران روی چین باعث افزایش اشتباهات حریف شد و مرتضی شریفی با یک آبشار کوبنده، نتیجه را ۹ بر ۴ کرد تا سرمربی چین بلافاصله درخواست وقت استراحت کند. چین پس از این وقفه با کسب دو امتیاز متوالی به بازی برگشت و روبرتو پیاتزا نیز امین اسماعیلنژاد را به میدان فرستاد. با این حال، شریفی همچنان یکی از مهرههای تأثیرگذار ایران بود و با دو حمله موفق، امتیازهای دهم و یازدهم را برای تیمش ثبت کرد.
خطای سرویس بازیکن چین، نتیجه را ۱۲ بر ۸ به سود ایران کرد و عملکرد خوب ملیپوشان در دفاع روی تور، بار دیگر سرمربی چین را مجبور به درخواست وقت استراحت کرد. ایران با دفاعهای موفق اختلاف را به شش امتیاز رساند و اسماعیلنژاد نیز با یک آبشار قدرتمند، امتیاز پانزدهم را به نام خود ثبت کرد.
چین در ادامه چند امتیاز متوالی به دست آورد تا پیاتزا درخواست وقت استراحت کند. پس از این وقفه، ایران بار دیگر روند امتیازگیری خود را آغاز کرد و ۱۸ بر ۱۵ پیش افتاد، اما چینیها با جبران اختلاف، بازی را در امتیاز ۱۹ برابر کردند. پیاتزا در این شرایط دومین وقت استراحت خود را گرفت.
پوریا حسینخانزاده امتیاز بیستم ایران را ثبت کرد، اما بازی بار دیگر به تساوی کشیده شد. خطای تور بازیکن چین، امتیاز ۲۱ را به ایران داد. چینیها در این دقایق عملکرد بهتری در توپگیری داشتند، اما امین اسماعیلنژاد با یک سرویس مستقیم، ایران را ۲۲ بر ۲۰ پیش انداخت. او در ادامه نیز با یک آبشار فوقالعاده امتیاز ۲۳ را برای ایران به دست آورد. در امتیازهای پایانی، دفاع مستحکم بازیکنان ایران روی تور، امتیاز ۲۴ را برای ایران به همراه داشت و در نهایت ملیپوشان کشورمان ست سوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود خود به پایان رساندند.
ست چهارم؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران
ست چهارم با نخستین امتیاز ایران آغاز شد و دو تیم از همان ابتدا رقابتی پایاپای را دنبال کردند. ایران با استفاده از حملات متنوع در منطقه چهار، روند امتیازگیری خود را ادامه داد و مرتضی شریفی با یک حمله موفق و برخورد توپ به دست مدافعان چین، امتیاز پنجم را برای ایران ثبت کرد.
در ادامه، چینیها در سرویس عملکرد بهتری داشتند و توانستند فشار بیشتری روی دریافت ایران وارد کنند. با این حال، آبشار موفق شریفی اختلاف را به حداقل رساند و نتیجه ۱۴ بر ۱۳ به سود چین شد. سرویسهای مؤثر جیانگ شرایط را برای ایران دشوارتر کرد و چین ۱۵ بر ۱۳ پیش افتاد، اما حقپرست با عملکرد خوب خود خیلی زود بازی را در امتیاز ۱۵ به تساوی کشاند.
در یک رالی طولانی و جذاب که هر دو تیم عملکرد خوبی در توپگیری داشتند، حقپرست با یک آبشار قدرتمند امتیاز ۱۷ را برای ایران به دست آورد تا نتیجه بار دیگر برابر شود و سرمربی چین درخواست وقت استراحت کند. رقابت دو تیم در ادامه همچنان نزدیک بود و امین اسماعیلنژاد نیز با وجود از دست دادن دو سرویس، در حمله نقش مهمی در جریان بازی داشت.
تکدفاع فوقالعاده عرشیا بهنژاد، نتیجه را در امتیاز ۲۰ برابر کرد. جیانگ همچنان یکی از مهرههای تأثیرگذار چین بود و با حملات موفق خود، از جمله خواباندن توپ در منطقه یک ایران، چین را ۲۲ بر ۲۱ پیش انداخت؛ حملاتی که مدافعان ایران در مهار آنها با مشکل مواجه شدند.
در حساسترین دقایق ست، امین اسماعیلنژاد با یک آبشار قدرتمند و عبور توپ از میان دو مدافع چین، ایران را ۲۳ بر ۲۲ پیش انداخت تا سرمربی چین بار دیگر درخواست وقت استراحت کند. جدال در امتیازهای پایانی همچنان نزدیک دنبال شد، اما اسماعیلنژاد با کسب امتیاز ۲۴، ایران را در آستانه پیروزی قرار داد و در نهایت ملیپوشان کشورمان با یک حمله قدرتمند، ست چهارم را ۲۵ بر ۲۳ به سود خود به پایان رساندند.
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