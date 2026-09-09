محمدجواد شفیعی اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، پویش ملی «جشن عاطفه‌ها» با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در شهرستان اردستان اجرا می‌شود تا با مشارکت خیران و نیکوکاران، زمینه تأمین نیازهای تحصیلی این دانش‌آموزان فراهم شود.

وی افزود: پویش «جشن عاطفه‌ها» یکی از طرح‌های خدمت‌رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) است که امسال با هدف حمایت از ۹۵۰ دانش‌آموز نیازمند در سطح شهرستان اردستان برگزار خواهد شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) اردستان خاطرنشان کرد: این پویش هر ساله با مساعدت خیران و نیکوکاران برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان خانواده‌های بی‌بضاعت و کم‌بضاعت نیز بتوانند بدون دغدغه مالی در کلاس‌های درس حاضر شوند و به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل باز نمانند.

شفیعی تصریح کرد: نخستین مرحله برگزاری جشن عاطفه‌ها روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه در پایگاه میدان امام خمینی(ره) اردستان برگزار می‌شود و روز ۲۰ شهریورماه نیز این پویش در محل مصلی نماز جمعه ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: در هفته دوم مهرماه نیز جشن عاطفه‌ها در ۸۰ مدرسه شهرستان اردستان برگزار می‌شود که یکی از اهداف آن، علاوه بر کمک به دانش‌آموزان نیازمند، نهادینه کردن فرهنگ خیر، احسان و نوع‌دوستی در میان دانش‌آموزان است.

رئیس کمیته امداد اردستان یادآور شد: خیران و نیکوکاران می‌توانند برای مشارکت در این پویش و تأمین بسته‌های ویژه تحصیلی یا پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند، با مراجعه به پایگاه میدان امام، کمیته امداد یا مراکز نیکوکاری شهرستان کمک‌های خود را اهدا کنند.

شفیعی تاکید کرد: همچنین خیران می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱ و دریافت لینک سامانه «سما»، استفاده از اپلیکیشن «صدقه من» از طریق بازار و مایکت، شماره‌گیری کد دستوری #۱۰۳۱۱۸۸۷۷* و یا واریز کمک‌های خود به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۲۵۰۰ در این پویش مشارکت کنند.