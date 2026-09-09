به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ظهر چهارشنبه در جریان سفر به استان هرمزگان با اشاره به اهداف این سفر اظهار کرد: استان‌هایی که در دفاع از کشور پیشتاز بوده و در جنگ تحمیلی نیز شجاعانه مقاومت کردند، در اولویت سفرهای نظارتی وزارت علوم قرار گرفتند و به همین دلیل، استان هرمزگان به عنوان مقصد نخست این سفرها انتخاب شد.

وی افزود: به تدریج و همزمان با آغاز سال تحصیلی، خودم و معاونان وزارت علوم با حضور در سایر استان‌ها، وضعیت دانشگاه‌ها را از نزدیک بررسی خواهیم کرد.

سیمایی‌صراف با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی مراکز دانشگاهی هرمزگان در جریان جنگ، گفت: متأسفانه مجموعه‌ای که اکنون در آن حضور داریم، یکی از مجموعه‌های رفاهی دانشگاه است که مورد اصابت قرار گرفته و بخش‌هایی از آموزش دانشگاه، آزمایشگاه، خوابگاه و مجموعه رفاهی نیز آسیب دیده است.

وزیر علوم این حملات را مغایر با اصول حقوق جنگ دانست و عنوان کرد: این اقدامات از سوی کشوری که مدعی رعایت اصول و قوانین بین‌المللی است، نقض بدیهی‌ترین اصول حقوق جنگ محسوب می‌شود و جامعه جهانی نیز این اقدامات را تقبیح کرده است.

وی درباره نحوه برگزاری آموزش دانشگاه‌ها در هرمزگان در سال تحصیلی جدید نیز گفت: تصمیم‌گیری درباره حضوری بودن آموزش در دانشگاه‌های استان به کارگروه مدیریت استانی واگذار شده است تا با مشورت شورای تأمین و متناسب با شرایط موجود، در آستانه مهرماه در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

سیمایی‌صراف ادامه داد: دانشگاه هم‌اکنون فعال است و آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حال انجام است و سایر آموزش‌ها نیز آغاز خواهد شد، اما شیوه برگزاری کلاس‌ها با توجه به شرایط، توسط مدیریت استان تعیین می‌شود.

حمایت وزارت علوم از پژوهش‌های مرتبط با جنگ

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از حمایت این وزارتخانه از پژوهش‌های دانشگاهی مرتبط با جنگ و دفاع مقدس خبر داد و گفت: از پژوهش‌هایی که در حوزه جنگ، دفاع مقدس و بررسی شرارت‌های دشمن انجام شود، از جمله در قالب پایان‌نامه‌های دکتری، حمایت خواهیم کرد.

وی افزود: بسته حمایتی وزارت علوم در این زمینه به زودی به جامعه دانشگاهی اعلام خواهد شد.

درخواست سهمیه ویژه برای داوطلبان آسیب‌دیده از جنگ

سیمایی‌صراف درباره احتمال اختصاص سهمیه ویژه به داوطلبان کنکور که در جریان جنگ منازل آنها به‌طور کامل تخریب شده است، اظهار کرد: در این زمینه درخواست ارائه شده و موضوع را کارشناسی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: دلایل اختصاص این سهمیه، همچنین نحوه احراز افرادی که مشمول آن خواهند شد و معیارهای شناسایی ذی‌نفعان و افراد مستحق نیز ارائه و تشریح شده است.

وزیر علوم با بیان اینکه تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای مربوط است، گفت: منتظر تصمیم شورا هستیم، اما از نظر وزارت علوم، این موضوع باید اجرایی شود و امیدواریم پس از انجام مشورت‌های لازم در شورا، تصمیم نهایی اتخاذ شود.