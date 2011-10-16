شرکت 400 هزار اولیای مازنی در جلسات آموزش خانواده مدارس

میر علی رمضانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته پیوند اولیا و مربیان، بهترین و مناسب ترین فرصت برای فراهم کردن زمینه های تحقق همکاری و همدلی میان خانه و مدرسه است.



وی افزود: انجمن اولیا و مربیان یک نهاد مردمی در کنار بدنه دولت و بهترین و بزرگترین پشتوانه مردمی برای نظام مقدس تعلیم و تربیت محسوب می شود.



رمضانیان با اشاره به جذب مشارکت مالی 60 میلیارد ریالی اولیا در مدارس استان طی سال گذشته اظهار داشت: خوشبختانه در سالهای اخیر با حمایت مسئولان استان، انجمن اولیا ومربیان منشاء بروز آثار و خدمات برای آموزش وپرورش مازندران بوده است.



وی تصریح کرد: در سال گذشته 57 هزار جلسه در انجمن های اولیا و مربیان مدارس استان به منظور کمک به برنامه ریزی آموزشی، پرورشی، فرهنگی و علمی دانش آموزان و کمک به تعلیم و تربیت صحیح فرزندان در مدارس تشکیل شد.



رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: امر تعلیم و تربیت، مشارکت جدی و همه جانبه را می طلبد که در یک سوی آن اولیا و در سوی دیگر مربیان قرار دارند.



وی افزود: تعامل خانه و مدرسه، تعاملی پیوسته و همیشگی بوده و محصول آن، تربیت نسلی پویا، با نشاط، دانش پژوه و با کفایت است که نقش مؤثری در سازندگی و خودکفایی کشور برعهده خواهند داشت.



رمضانیان با اشاره اینکه بیش از 30 هزار نفر از اولیای دانش آموزان در انجمن مدارس استان عضو هستند، گفت: به منظور آشنایی والدین با چگونگی رفتار با فرزند، تامین آسایش روانی و جسمی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد، پنح هزار دوره آموزش خانواده در مدارس استان تشکیل که سال گذشته 400 هزار نفر از اولیا در این جلسات شرکت کردند.



رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش مازندران، سهم شرکت مردان در دوره های آموزش خانواده را 23 درصد عنوان کرد و افزود: تلاش همه مسئولان در امر تعلیم و تربیت این بوده که سهم شرکت پدران به 50 درصد برسد.



وی از اشتراک بیش از 30 هزار مجله پیوند در استان خبر داد و گفت: در راستای توانمندسازی 400 نفر از مدرسان آموزش خانواده از طریق تشکیل دوره های تخصصی و استفاده از اساتید صاحب نظر کشوری از جمله اقدامات انجمن اولیا استان است.