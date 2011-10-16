گلیم نقش برجسته ایلام در فرهنگسرای نیاوران خودنمایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین ظرفیتهای استان ایلام صنایع دستی بومی و محلی است که این بخش می تواند به اشتغال در استان کمک فراوانی کند.

بدون شک گلیم نقش برجسته که به عنوان اصیل ترین و مهمترین صنایع دستی استان ایلام شتاخته شده نقش مهمی در این اشتغال دارد.

این استان بخشی از عیلام بوده که در حدود 3000 سال قبل از میلاد بوجود آمده و تا سال 640 قبل از میلاد به حیات اجتماعی خود ادامه داده است.

ایلام که در کتیبه‌های بابلی آلامتو یا آلام آمده است به قولی معنی کوهستانی یا کشور طلوع آفتاب را می‌دهد.

زندگی عشیره ای و سنتی در استان ایلام باعث رشد و رونق صنایع دستی مرتبط با ‌آن شده است از دیرباز بافت قالی کردی (قالیچه درشت بافت)، سیاه چادر، جاجیم، گلیم ساده، نمد مالی، چیغ بافی و گیوه دوزی در استان مرسوم بوده است.

امروزه رشته‌های مختلف بومی ‌موجود در استان پس از شناسایی و ارزیابی قابلیت‌های توسعه آموزشی آن رشته‌ها با رشته‌های مرتبط و علاوه بر آن برای پاسخگویی به سلایق مختلف، رشته‌های دیگری نظیر احرامی‌بافی، گلیم نقش برجسته، معرق روی چوب، منبت چوب، سفال و سرامیک، طراحی روی سفال، قلمزنی روی فلز مس و... در این استان راه‌اندازی شده است.

گلیم نقش برجسته احیاء کننده گلیم 8000 ساله مکشوف در آناتولی ترکیه (قدیمترین گلیم) و قالی 2500 ساله پازیریک (قدیمترین قالی) است که تکامل آنها را امروزه با نوآوری حفظ کرده و تدام ترویج می‌بخشد.

در این نوع گلیم زمینه، بافت گلیم ساده و نقوش آن گره کامل قالی است که طبیعتاً بعد از بافت، نقوش آن برجشته تر از زمینه است.

زندگی عشیره ای و پرورش دام برای تامین معیشت زندگی مردم منطقه ایلام از دیرباز تاکنون موجبات استفاده از پشم و رشد و رونق صنایع دستی مرتبط با آن به خصوص گلیم ساده را فراهم آورده است.

آنان پشم مصرف در گلیم را از دامهای خود تامین و در کارگاهها رنگرزی کوچکی رنگ کرده و در تولید مورد استفاده قرار داده اند.

عشایر به دلیل کوچ نشین بودن و حرکت‌های مداوم معمولاً از دارهای افقی که به راحتی جمع شده و در مناطق اسکان ایل قابل استقرار بوده است استفاده کرده اند.

از نظر مصرف نیز قسمت عمده ای از گلیم‌های ساده تولید شده توسط زنان جنبه خود مصرفی داشته و در زندگی روزمره آنان مورد استفاده قرار گرفته است.

به دنبال همین روند خانم بافنده ای به نام سحر چلانگر ساکن روستای زنجیره (از توابع شهرستان سرابله استان ایلام) در قسمتی از گلیم بافته خود موفق به اجرای نقشی برجسته با استفاده از گره قالی می‌شود که از آن پس زمینه ای برای رشد و ترویج گلیم نقش برجسته فراهم می‌آید.