عنوان نخست شرکت شهرکهای صنعتی فارس در برگزاری دوره های آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سولماز دهقانی افزود: در شش ماهه نخست امسال 48 دوره آموزشی توسط شرکت شهرکهای صنعتی فارس ویژه صنعتگران استان برگزار و در این دوره ها دوهزارو 860 نفر آموزش دیده اند.

وی با بیان اینکه براساس آمار عملکرد شش ماهه نخست، شرکت شهرکهای صنعتی فارس در برگزاری تعداد نفرات آموزش دیده عنوان نخست کشور را به خود اختصاص داد، گفت: در این مدت 40 هزارو 400 نفر ساعت آموزش برگزار شده است.

دهقانی افزود: برگزاری دوره های آموزشی از راهبردهای شرکت شهرکهای صنعتی در جهت ارتقای توان صنعتگران در حوزه های تولید ، بازار، صادرات و تکنولوژی است.

وی اضافه کرد: بخشی از هزینه های برگزاری این دوره های آموزشی از اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی فارس تامین و پرداخت شده است.

مدیر توسعه صنعتی و توسعه بنگاههای شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: برگزاری دوره های آموزشی براساس نیاز سنجیهای صورت گرفته از نیازمندیهای واحدهای صنعتی و فعالان عرصه تولید و صنعت انجام می شود.

وی اضافه کرد: برگزاری این دوره ها تاثیر مناسبی در دانش افزایی و به روز رسانی اطلاعات صاحبان صنایع داشته است.

دهقانی در ادامه برگزاری دوره های آموزش تخصصی در حوزه های توسعه بازار، توسعه صادرات ارتقای فناوری و بهینه سازی مصرف انرژی را از برنامه های آموزشی شرکت شهرکهای صنعتی فارس در نیمه دوم امسال اعلام کرد و گفت: در این زمینه هدف گذاری مناسبی انجام و براساس برنامه ریزیها دوره های آموزشی درحال برگزاری است.

وی در پایان گفت: برگزاری تعداد دوره های آموزشی در مقایسه با شش ماهه نخست پارسال از رشد 10 درصدی و تعداد نفرات آموزش دیده از رشد 15 درصدی برخوردار بوده است.