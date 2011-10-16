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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

مانور آوار برداری و تدفین در شهرکرد اجرا شد

مانور آوار برداری و تدفین در شهرکرد اجرا شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مانور آوار برداری و تدفین دربافت فرسوده شهرکرد با حضور مسولان استانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه مانور آوار برداری و تدفین با حضور رئیس ستاد بحران، شهردار و مسئولان استانی در یکی از مناطق بافت فرسوده شهرکرد اجرا شد.

سرپرست آتش نشانی شهرکرد هدف از اجرایی این مانور سنجش آمادگی نیروهای آتش نشانی، هلال احمر، شهرداری، اورژانس و ... عنوان کرد و اظهار داشت:  اجرایی این قبیل مانورها باعث می شود که پرسنل در زمان  وقوع حادثه در زمان بحران از آمادگی کافی برخوردار باشند.

اکبر معتمدی افزود: در حال حاضر در هر ماه یک مانور برای سنجش و آمادگی پرسنل آتش نشانی شهرکرد برگزار می شود و طی این مدت دو مانور نجات افراد در ساختمان پنج طبقه با شوت نجات و مانور آورار برداری و تدفین برگزار شده است.

وی بیان داشت: این مانور در پنج مرحله حضور آتش نشانان، حضور امداد و نجات، اورژانش و هلال احمر، متوفیات اجرا شده است.

معتمدی بیان داشت: در این مانور بیش از 40 نفر ، 15 نفر آتش نشان، 10 نفر خواهر آتش نشان و 15 نفر مرد و پرسنل شهرداری حضور داشتند.
 

کد مطلب 1434696

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