قیمت پایه و شرایط واگذاری 6 شرکت دولتی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیئت واگذاری قیمت پایه و شرایط واگذاری 6 شرکت دولتی به تصویب رسید. در این جلسه مقرر شد 100 درصد سهام شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق فرابورس به صورت نقد بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و 30 درصد سهام شرکت ویلا گستر شایان بویر از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط به بخش خصوصی واگذار شود.

همچنین 20 درصد سهام شرکت فن آوران صنعت سنگ دانه پارس از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط و 20 درصد سهام شرکت فن آوران صنعت بتن پارس از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده به صورت نقد به فروش خواهد رسید.

واگذاری 40 درصد سهام شرکت آباد فلز پارس از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده به صورت نقد و واگذاری 30 درصد سهام شرکت فولاد شرق کاوه از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط از دیگر مصوبات جلسه اخیر هیئت واگذاری بود.