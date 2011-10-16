نفرات صعودکننده دور دوم مسابقات تنیس روز میز بانوان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انفرادی نخستین دوره مسابقات بین المللی بانوان روز یکشنبه به صورت تک حدفی در سالن امام خمینی(ره) مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و نفرات صعود کننده به دور دوم مشخص شدند.

عاطفه کریمی در یک بازی دیدنی با نتیجه سه بر صفر (11-6، 11-یک، 11-8) از سد جانا گاتهاتردتوا از اسلواکی گذشت و مهشید صامت با همین نتیجه (11-6، 13-11، 11-5) کینکا کواکس مجارستانی را از پیش رو برداشت.

مریم صامت در سه ست (11-3، 11-4 و 11-6) لیدیا حسن عمر از عراق را مغلوب کرد و نورا هاراستی از مجارستان با همین نتیجه (11-2، 11-2 و 11-8) مغلوب محجوبه عمرانی شد.

دیدار دو نماینده ایران میان ندا شهسواری و مریم جلالی با نتیجه 3 بر صفر (11-6، 11-8 و 12-10) به سود ندا شهسواری به پایان رسید.

در بازیهای دیگر این مرحله تیم قزاقستان با عراق دیدار کرد که قزاقستان سه بر صفر عراق را از پیش رو برداشت.

اسلواکی با همین نتیجه مغلوب قزاقستان شد، مجارستان سه بر صفر عراق را شکست داد و در آخرین دیدارتیم قزاقستان با همین نتیجه مغلوب مجارستان شد.