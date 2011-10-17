سامانه پیام کوتاه اعلام عوارض خودرو در شهرداری یزد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فعالی اظهار داشت: با راه‌ اندازی سامانه پیام کوتاه اعلام عوارض خودرو در شهرداری یزد، از این پس شهروندان یزدی می ‌توانند با ارسال کد VIN خودرو به شماره پیام کوتاه 30006137 از مبلغ عوارض خودرو خود مطلع شوند.

وی افزود: سامانه طراحی شده پس از جستجو در بانک اطلاعاتی به وسیله وب‌سرویس طراحی شده، عوارض خودروی شهروندان را محاسبه و مواردی نظیر سال محاسبه عوارض، مبلغ عوارض، شناسه قبوض و شناسه پرداخت عوارض را برای پرداخت به صورت الکترونیک به شهروند باز می ‌گرداند.

فعالی عنوان کرد: در صورتی که کد VIN خودرویی یافت نشود، شهروند باید یکبار برای درج مشخصات خودرو به مرکز عوارض خودروی یزد واقع در انتهای خیابان ایرانشهر (شهید رجایی) جنب مرکز راهنمایی و رانندگی مراجعه کند تا از این پس علاوه بر خدمات پیام کوتاه، از سامانه اینترنتی پرداخت عوارض نیز استفاده کند.

وی آدرس اینترنتی پورتال سازمان فاوا به نشانی www.favayazd.ir را برای استفاده شهروندان از خدمات یاد شده بر بستر وب اعلام کرد.

فعالی افزود: سامانه پیام کوتاه اعلام عوارض خودرو از دو سرویس مجزای ارسال و دریافت پیامک و وب سرویس محاسبه و صدور فیش بهره می ‌گیرد و به دست کارشناسان سازمان فاوا شهرداری یزد تهیه شده است.