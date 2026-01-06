به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان صادق زاده مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران در سیصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال مالی ۱۴۰۳ با بیان اینکه فرایند کیف پول قرار بود به شرکت دیگری منتقل شود، اظهار کرد: در حال حاضر پیگیری واگذاری این موضوع به شرکت هستیم.

وی افزود: مبدأ قرارداد کیف پول با سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی بوده که از سال ۱۳۹۶ تغییراتی داشته است. هر سال آنچه در مورد کیف پول مربوط به سازمان فاوا بوده حسابرسی شده است.

صادق زاده با بیان اینکه از اواسط سال ۱۳۹۶ موضوع کارت بلیت دنبال شده است، یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ تمام اسناد مربوط به مالیات بارگذاری شده تا مورد حسابرسی قرار بگیرد. در موضوع انحرافات بودجه‌ای نیز بخشی مربوط به فرایند اصلاح بودجه و بخشی دیگر انحراف در درآمدها و هزینه‌ها بوده است. ۱۴۰ میلیارد تومان درآمد کمتری کسب شده و ۱۰ میلیارد تومان نیز کمتر هزینه شده است.

وی همچنین تصریح کرد: تقاضا کردیم که فرآیندها برای افزایش سرمایه سازمان طی شود. در طول ادوار سرویس‌هایی به فروش رسیده و یا سرویس‌هایی به سازمان‌ها و شرکت‌ها ارائه شده که سهمی نیز به سازمان فاوا رسیده اما هر ماهه این میزان سود به خزانه بازمی گردد و از لحاظ دفتری باید افزایش سرمایه انجام شود.

صادق زاده با بیان اینکه سازمان فاوا در تاکسی‌های اینترنتی دخالتی ندارد، یادآور شد: این روند با مشارکت سازمان تاکسیرانی و شرکتی دنبال می‌شود.

گفتنی است تکالیف گزارش حسابرسی سازمان فاوا شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۳ با حداکثر آرا موافق تأیید شد.