به گزارش خبرگزاری مهر، در دهمین جلسه کارگروه تحول نظام مالیاتی که در دبیرخانه کارگروه مستقر در معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد، پیش نویس مواد 104 تا 107 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در این جلسه که با حضور سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی مدیران و کارشناسان معاونت اقتصادی برگزار شد پیش نویس مواد مربوط به مالیات قراردادهای پیمانکاری بررسی شد.

همچنین در این جلسه مواد مربوط به نحوه وصول مالیات بردرآمد شخصیت های حقیقی و حقوقی خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طبق پیش نویس لایحه، افراد و شرکت های خارجی موظف هستند طبق قوانین داخلی ایران مالیات درآمدهای پیمانکاری، انتقال تکنولوژی و ... خود را مشابه شرکت های داخلی پرداخت نمایند.