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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

رقابت بیش از ۹۵۰ داوطلب کنکور در پنج حوزه امتحانی ورامین

رقابت بیش از ۹۵۰ داوطلب کنکور در پنج حوزه امتحانی ورامین

ورامین- معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش ورامین از رقابت بیش از ۹۵۰ داوطلب کنکور سراسری در پنج حوزه امتحانی این شهرستان طی روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد نائینیان، در جمع خبرنگاران، از برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۹۵۰ داوطلب در پنج حوزه امتحانی شهرستان ورامین خبر داد.

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش ورامین اظهار کرد: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ طی روزهای پنجشنبه و جمعه در پنج حوزه امتحانی شهرستان ورامین برگزار می‌شود و بیش از ۹۵۰ داوطلب در این حوزه‌ها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: فرآیند برگزاری آزمون سراسری در مجموع با حضور بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ داوطلب در پنج حوزه ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا انجام می‌شود و داوطلبان در گروه‌های آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی و فنی به رقابت خواهند پرداخت.

نائینیان ادامه داد: با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام‌شده، شرایط لازم برای برگزاری آزمونی منظم، آرام و مطلوب فراهم شده است تا داوطلبان با آرامش و تمرکز کافی در جلسه آزمون حضور یابند.

کد مطلب 6922502

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