واژگونی پژو پارس با ۴مصدوم در حوالی سرخه

سید مرتضی زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک فقره حادثه رانندگی در شهرستان سرخه خبر داد.

وی افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژوپارس در کیلومتر ۱۴ جاده سمنان ـ فیروزکوه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر سرخه ادامه داد: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه شهدای امدادگر به محل حادثه اعزام شدند.

زرگر گفت: این حادثه چهار مصدوم بر جای گذاشت که یک مصدوم توسط نجاتگران هلال احمر خدمات سرپایی دریافت کرد، و مابقی مصدومان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.