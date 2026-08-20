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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

واژگونی پژو پارس با ۴مصدوم در حوالی سرخه

واژگونی پژو پارس با ۴مصدوم در حوالی سرخه

سرخه- رئیس جمعیت هلال احمر سرخه از بروز حادثه واژگونی برای خودروی سواری پارس در حوالی این شهرستان خبر داد و گفت: این حادثه ۴ مصدوم داشت.

سید مرتضی زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک فقره حادثه رانندگی در شهرستان سرخه خبر داد.

وی افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژوپارس در کیلومتر ۱۴ جاده سمنان ـ فیروزکوه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر سرخه ادامه داد: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه شهدای امدادگر به محل حادثه اعزام شدند.

زرگر گفت: این حادثه چهار مصدوم بر جای گذاشت که یک مصدوم توسط نجاتگران هلال احمر خدمات سرپایی دریافت کرد، و مابقی مصدومان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6922501

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